Piloto de Honda Racing, Renzo Cecchi hace historia con dos campeonatos seguidos

“Fue toda una hazaña”, así lo describe el piloto oficial de Honda Racing, Renzo Cecchi quien el último fin de semana, disputó y obtuvo en el primer lugar tanto en Motovelocidad en Lima y el primer lugar en Motocross en Iquitos.

Como se sabe, el múltiple piloto de motociclismo compite en varias modalidades, pero esta vez ambas el mismo fin de semana. Cecchi decidió hacer historia en nuestro país compitiendo no solo en dos modalidades en tan corto tiempo, sino en dos lugares totalmente diferentes tanto en distancia, geografía y clima.

El último sábado en el autódromo de la Chutana, se corrió la 2da fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad donde compitió en la categoría 600cc.y obtuvo el primer lugar: “Tuve la Pole Position en las clasificaciones, me sentí muy bien con mi moto CBR600RR pero sabía la presión de mis demás compañeros con los que disputamos el campeonato. A pesar de eso no, me desconcentré en buscar el primer puesto y asegurar mi campeonato. Lamentablemente por un error me sancionan antes de la largada y me penalizan, obligándome a realizar una pasada por Pits a 40kph en plena competencia. A pesar de haber estado en último lugar por esta penalización y con más de medio circuito de desventaja con el piloto que estaba en el primer lugar, no dudé en exigirme en cada vuelta batiendo récord de mi categoría vuelta tras vuelta, logrando obtener el primer puesto”, expresó Cecchi.

Con este triunfo, solo quedaría definir su título en la última fecha en el mes noviembre, título que viene defendiendo desde el 2019.

El domingo 09 en el circuito de Villa Olímpica, en Iquitos, se corrió la primera fecha de la Final del Campeonato Nacional en la modalidad de Motocross donde el piloto participó en la categoría VMX40 en 450cc: “Sabía que tenía todo en contra pues no pude reconocer el circuito a tiempo por la competencia en La Chutana, por lo tanto, no entrené y no logré clasificar, en tal sentido, entré útimo en la grilla de partida.

“Detrás de ambos títulos, está la constante preparación, tener las máquinas en óptimas condiciones y sin duda el apoyo de Honda del Perú, Pero no puedo dejar de mencionar el esfuerzo de mi equipo técnico que estuvo presente en ambas fechas, ellos creyeron en mí para realizar esta hazaña nada fácil, es por ellos que continuaré haciendo mi mejor esfuerzo, buscando victorias y defender los campeonatos logrados por lo que creo que este 2022 terminará siendo un gran año para nosotros”, sentenció el piloto.