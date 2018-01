Piden investigar a jueces que liberaron a empresarios asociados a Odebrecht

El legislador Yonhy Lescano pidió hoy a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) iniciar una investigación a los jueces que revocaron la prisión preventiva contra los representantes de las empresas constructoras asociadas a Odebrecht.

Según opinó, la decisión tomada por la Sala Penal Nacional el último 19 de enero, es un “retroceso” al esfuerzo que se realiza por encarcelar a las personas involucradas en actos de corrupción.

“Ellos han sido acusados directamente (…) y el Poder Judicial dice que no se han cumplido los requisitos para la prisión preventiva (…), me pregunto cuáles son esos requisitos que no se han cumplido”, indicó en declaraciones a la prensa.

La Sala Penal Nacional revocó la orden de prisión preventiva de 18 meses contra los empresarios Fernando Camet Piccone, representante de la empresa JJ Camet; y José Castillo Dibós, de ICCGSA; dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, por su presunta vinculación en el pago de sobornos a funcionarios peruanos para obtener, junto con Odebrecht, contratos de obras públicas.

Asimismo, revocó el arresto domiciliario que Concepción Carhuancho había dictado contra Gonzalo Ferraro Rey.

A juicio de Lescano, está probada la vinculación de estos empresarios en los mencionados sobornos, por lo cual estaba justificada la orden de prisión preventiva.

La Ocma es el órgano disciplinario del Poder Judicial que se encarga de desarrollar actividades preventivas, concurrentes y posteriores, de los actos de los magistrados del Poder Judicial, a fin de evitar y sancionar casos de corrupción.

(Fuente: Andina)

