«PESO GALLO»: Una de las películas sobre el mundo del box y los sueños de un adolescente boxeador fuera del ring ya está en cines

SE PRESENTA EN CINES DE LIMA, HUANCAYO , CAJAMARCA Y AREQUIPA.

PESO GALLO , una de las primeras películas que trata sobre el mundo del box a través de la experiencia de un adolescente que aspira a ser un gran boxeador en Huancayo y para ello tiene que biblioteca una lucha diaria fuera del ring, ya se encuentra en cartelera en cines de Lima, Huancayo , Cajamarca y Arequipa. El segundo largometraje dirigido por el cineasta huancaíno, Hans Matos Cámac , cuenta con las actuaciones principales de Max Huiza y Ángela Huamán, dos jóvenes boxeadores en la vida real y con Rosalía Clemente, una mujer campesina dirigente agraria que hace el papel de la abuela del protagonista

Filmada íntegramente en Huancayo donde ha tenido una gran respuesta del público que en su estreno llenó todas las funciones , PESO GALLO es también un retrato social de lo que viven los jóvenes deportistas que intentan abrirse paso en provincias en medio de la incomprensión, la falta de apoyo y de oportunidades. La película que obtuvo del Premio Comunidad PUC en el último Festival de Cine de Lima, narra una historia llena de honestidad, fuerza y ​​emoción.

“Son varias cosas las que me gustaría que se lleven el público al ver la película”, comenta el director Hans Matos Cámac. “Conocer un poco más del mundo del boxeo; conocer la vida en las provincias del país: entre provincias es muy similar, pero es muy diferente a la vida en Lima; y que se lleven un pedazo de nuestras historias, tanto la mía como la de los jóvenes boxeadores. Un poco de honestidad de parte nuestra, ya que pusimos un poquito de nuestra vida en detalles, palabras o elementos con los que construimos esta historia”.

“Pero también quisiera que disfruten mucho de un drama urbano, con canciones del hip hop, huaynos y música electrónica”, añade el director. En PESO GALLO suenan temas de Liberato Kani, de Contusión Cerebral, de Eduardo Ferré y huaynos de César Cámac, tío del director. Hans Matos espera que al público también le guste la música de la película tanto como él la disfrutó al incluirla en la banda sonora del film.

Por su parte Max Huiza, el protagonista, confiesa que para él todo en la película fue emocionante, porque se buscó de un boxeador. “Como yo también practico boxeo, fue genial para mí. Jamás pensé grabar una película en Huancayo. Ha sido demasiado bonito. Grabar una película ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahora. Me gustaría que la gente vea la película para que se interesen más en el boxeo. Veo que no hay mucho apoyo al box. Más bien optan por otros deportes. Casi ningún apoyo le brindan. Quizás esta película incentiva el apoyo de las personas y así el boxeo puede sobresalir”.

“El boxeo es todo para mí. El boxeo me saca a veces de algunos problemas familiares o emocionales, como los que tiene cualquier persona. Ahí busco mi refugio, me alivia, me quita el estrés. Durante el rodaje fue emocionante grabar cada escena. Lo que no entendía mucho fue que en las peleas perdía. Yo le preguntaba a Hans (el director): ¿por qué siempre pierdo? Y él me decía: no, es el papel. Hay otra idea detrás de esto. La constancia hace mas fuerte al chico. Y así es”.

En la película completan el elenco: Benjamín Baltazar, Melvin Quijada y Gilmer Briceño. En el equipo técnico destaca la Dirección de Fotografía de Mario Bassino; Dirección de Arte de Iván Lozano; Sonido directo de David Acevedo y la Producción de Julia Gamarra Hinostroza. Peso Gallo se realizó con el apoyo del Ministerio de Cultura. Distribuye: V&R Films.