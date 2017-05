Peruanos de clase media buscan inmuebles entre 200 a 400 mil soles

• Sin embargo, desafíos como la informalidad que, según CAPECO, alcanza a un 70% de las edificaciones en Lima, y la aún persistente brecha entre la oferta y la demanda, hacen que sea desafiante adquirir un inmueble propio. Coyuntura de El Niño costero acrecienta más esta necesidad de buscar una vivienda segura acorde con el presupuesto y estilo de vida.

Como consecuencia del fenómeno de El Niño costero han salido a relucir en mayor medida, las carencias del sector vivienda que le dificultan a mucha gente acceder a un inmueble seguro. Falta de planificación urbana, venta ilegal de terrenos y, sobre todo, la construcción de viviendas en zonas que son altamente vulnerables, son algunas de las principales deficiencias que también se relacionan a la gran problemática que existe en el país, de la falta de prevención ante desastres naturales.

A ello se le suma, además, la aún persistente brecha entre la demanda y la oferta actual, que no alcanza a cubrir un 20% del total de unidades de viviendas que conforman la demanda efectiva requerida (80,000 viviendas aprox.) versus la venta anual de 11,000 viviendas, aproximadamente (2016). Así también, lo desafiante que resulta conseguir un crédito hipotecario, lo cual queda demostrado en el Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 de Arellano Marketing, que registra una variación decreciente en el número de créditos hipotecarios del 20% al 10% entre los períodos 2005-2009 y 2010-2015.

A su vez, la alta informalidad que aqueja -70%, según CAPECO- y la situación actual tras los embates de El Niño costero, hacen que la compra de una vivienda -el 80% de los que compra un inmueble es su primera vivienda-, implique, ahora más que nunca, tomar ciertas precauciones.

En ese sentido, la inmobiliaria Arteco y Adondevivir.com; portal inmobiliario que difunde los principales proyectos, distribuidos entre las principales zonas de Lima y de provincias como Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Piura, dan a conocer las más importantes recomendaciones que deben ser consideradas desde antes de buscar un inmueble y durante todo el proceso de toma de decisión, para que la elección sea la correcta.

Antes de iniciar cualquier búsqueda…

• Ahorre para la cuota inicial: Antes de iniciar la búsqueda de una vivienda se debe tener sumamente claro con qué presupuesto se cuenta. Verifique bien -junto a su pareja/familia- el dinero que puede destinar para el inmueble y sea lo más sincero posible. No le conviene estar endeudado porque ello afectará la evaluación que le hará el banco para poder otorgarle el crédito.

• Busque y encuentre la forma de pago que más le convenga: Entre 200 y 400 mil soles son las viviendas que más se compran en el país, más del 80% financiadas con el crédito Mi Vivienda (beneficiados con el bono del Buen Pagador).

Para calificar al crédito Mi Vivienda existen dos caminos:

a) Calificación Tradicional: Esta calificación evalúa los ingresos formales (boletas de pago, recibo por honorarios, declaración jurada) y guarda relación con la cuota mensual de su vivienda a adquirir.

b) Calificación por Plan de Ahorro: Consiste en ahorrar mes a mes (un aproximado de 6 meses) para demostrar al banco capacidad de pago. Este plan es recomendable para personas con ingresos mixtos (ingresos formales + ingresos informales).

• Evite caer en proyectos informales: Averigüe primero acerca de la trayectoria de la inmobiliaria, portales como Adondevivir.com son muy útiles para este ejercicio, ya que enlazan cada proyecto publicado con la empresa que lo desarrolla. Tenga en cuenta que las empresas que sólo aparecen para un proyecto por lo general no tienen solvencia y no ofrecen garantías de calidad. Un proyecto debe contar siempre con un ingeniero de obra y no sólo con un maestro de obra.

• Prevención ante zonas de huaycos y sismos. Asegúrese de que la zona elegida para construir no se encuentre cerca de un cauce de río y que la construcción sea antisísmico.

•Si usted requiere reubicarse, considere que hay proyectos seguros que están cerca de las zonas que se han visto afectadas y que se difunden en portales inmobiliarios como Adondevivir.com. Este es el caso de algunas zonas ubicadas a las afueras de Lima como Cajamarquilla, Santa Anita, Ate, Huachipa, Santa Clara, Lurín, Pachacamac, Chosica. Entre las inmobiliarias que realizan proyectos seguros están Arteco, Caral y Paz Centenario.

•En el caso de provincias existen también proyectos multifamiliares de 250 a más departamentos, realizados por inmobiliarias que ya tienen reconocimiento en Lima y otras que son locales. En el caso de Trujillo están ARTECO, KVC e Inmobiliaria Santa Catalina (Villa Bolivariana), así como en Chiclayo está CiSSAC y Wescon, entre otras.

Investigue online y gane tiempo reuniendo información valiosa…

• Revise la página web de la inmobiliaria: Uno puede revisar cuál es el ADN de la inmobiliaria y verificar bien cuántos proyectos entregados tiene. Esto dice mucho de la trayectoria y da tranquilidad para iniciar el proceso de recolección de información.

• Verifique bien que el proyecto reúna los atributos de valor que busca: Empezando por la ubicación y el precio, usted puede ir filtrando de la mejor manera su búsqueda. Le recomendamos mucho usar la plataforma online, primero para poder revisar y filtrar en un portal como Adondevivir.com, la oferta que le interesa y, luego, para ir a la página web de las inmobiliarias cuyos proyectos más le entusiasmaron.

▪De acuerdo con un estudio de Arellano de Noviembre del 2015, estos son los principales atributos de valor que el peruano busca al momento de elegir un inmueble:

▪ Ubicación: La gran mayoría que compra una primera vivienda lo hace cuando se independiza de sus padres. ⅔ de ellos se van a vivir al mismo distrito que sus papás o muy cerca y ⅓ busca estar cerca de su zona de empleo y tener acceso a centros educativos y zonas comerciales. Sistemas como el de Geolocalización que ofrece el portal Adondevivir.com permiten la selección de los inmuebles ubicados en la zona de preferencia, lo cual ahorra tiempo y traslados hacia inmuebles que no estén en la zona de nuestro interés.

▪ Precio: Del 2005 al 2015 el porcentaje de personas que se ubican en el estrato de clase media pasó de 25.9% a 48.9%. Este grueso de personas que buscan vivienda se encuentra entre los 25 a 44 años y el precio aproximado que más están dispuestos a pagar se encuentra entre los 200,000 a 400,000 soles.

▪ Tipo de construcción: En un 97% de los casos son departamentos. Hay que considerar que ha crecido la cantidad de proyectos multifamiliares y zonas verdes en los últimos años.

▪ Acabados: Estos serán acordes a la inversión que podrías realizar en la compra de tu vivienda.

▪ Distribución: En su gran mayoría tanto en Lima como en provincias desean tener un departamento con 3 dormitorios, 2 baños y 1 estacionamiento.

▪ Seguridad: Hoy en día es parte clave de la elección, sobre todo considerando que existen muchos proyectos multifamiliares que se hacen en Lima, las afueras de la ciudad, y en provincias, que ofrecen sistemas de seguridad que incluyen hasta pases especiales de identificación, así como también cerco eléctrico, cámaras de seguridad, lobby/o recepción y portería 24 horas del día.

▪ Valor de marca (a quién le compró): Fundamental el reconocimiento logrado por la inmobiliaria, el cual está sustentado en un buen boca a boca de personas que quedan contentas con sus nuevas viviendas, contribuyendo en la generación de una buena reputación.

▪ Áreas Comunes: Es un factor relevante para muchas familias que no pueden acceder a las comodidades de un club. Las inmobiliarias ofrecen: zona de parrillas, salones de reuniones, gimnasio, cancha de fulbito, etc.

▪ Número de estacionamientos: En su mayoría es solo uno el solicitado y en familias grandes pueden ser 2.

Sabías que…

El plan de 150,000 viviendas adicionales para damnificados del Ministerio de Vivienda de acá al 2021 buscará subsanar la brecha considerando la coyuntura actual.

Me gusta: Me gusta Cargando...