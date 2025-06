Peruano Miguel Rodríguez se alista para definición de Mundial de Bodyboarding

El peruano Miguel Rodríguez, ganador de Los Laureles Deportivos por su tercer lugar en el Mundial ISA, inició su participación en el Tour 2022 de la International Bodyboarding Corporation (IBC), ente rector de esta disciplina deportiva. Ni bien arribó a Chile tuvo tal mala suerte en su entrenamiento previo a la cita, porque una roca filuda le hizo un corte en el pie, que le costó seis puntos de sutura.

El esfuerzo de meses de trabajo, entrenamientos y la siempre complicada búsqueda de patrocinadores se venía abajo de un momento a otro. Pero la sangre ‘inca’, que derramó en aguas chilenas no fue en vano. A pesar que la aleta encajaba justo en el lugar de la herida del pie, Rodríguez no se dio por aludido y participó en las competencias chilenas y luego de competir en la cuarta parada del torneo 2022 en Brasil retornó a Lima, ya que, a partir de la segunda mitad del año, el bodyboarding se traslada a otros continentes.

“Después de dos años de para por la pandemia y de haber ganado la última competencia mundial oficial en el Lurín Pro 2020, nos trasladamos a Chile, donde en Arica, Iquique y Antofagasta se realizaron las tres primeras de la temporada. Muy motivado y preparado física y mentalmente para mejorar mi cuarto puesto en el ranking mundial, nos sucedió esta lesión y participamos bajo condiciones adversar, ya que el dolor era insoportable. Sin embargo, nos fue bastante bien si tomamos en cuenta las circunstancias”, señaló Rodríguez.

“En Brasil, ya más recuperado, en la Playa Itacoatiara pasamos momentos espeluznantes con alucinantes olas que llegaron hasta los seis metros. Después de clasificar a la tercera ronda, en la cuarta me tocó como rival al actual líder del mundial, el sudafricano Tristan Roberts, quien me eliminó. Sin embargo, el futuro es promisorio, ya que, aunque me encuentre en este momento en la posición 36 entre 250 rivales, la diferencia en los puntos con los diez de arriba son pocos, considerando que ellos han sumado en cuatro fechas y yo en tres por la lesión. Cuando me ponga al día con mi cuarto resultado avanzaré varias posiciones y calculo meterme entre los 20. De allí para adelante un par de buenos resultados en Portugal y en Gran Canaria podrían colocarme entre los mejores diez y ya el próximo año apuntaremos al título mundial», agregó.