Perú será un país altamente industrializado gracias a la innovación”

“Con la Red Nacional de Innovación (RNI) que en esencia ejecutarán los innovadores de las universidades, el Perú será un país altamente industrializado y de valor agregado”, sostuvo el director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Lee Jung Wook, tras la firma del convenio que dio origen a la creación de la Red.

La Red, que busca ampliar y fortalecer la vinculación entre las universidades, empresas y el gobierno, pondrá sus recursos a disposición de los actores del ecosistema, facilitando el entrenamiento de instructores, capacitación y mentoría de emprendedores, así como financiamiento de innovaciones que impulsen la comercialización tecnológica y la aceleración de startups y spin-offs.

A su turno, el embajador de Corea en Perú, Yungjoon Jo, manifestó que este proyecto basado en el aporte de expertos coreanos se da bajo un marco de amistad, hacia un país de grandes potencialidades y recursos.

Mientras tanto, el rector de la Universidad Católica de San Pablo, Dr. Germán Chávez Contreras, no dudó en resaltar tan importante iniciativa estableciéndose como una auténtica cruzada en favor del país, dado el contexto en que nos desenvolvemos los peruanos hoy: “Caen muy bien estas nobles gestas que se dan con el aporte del gobierno coreano, el país lo necesita”, manifestó la autoridad educativa.

En el evento estuvieron presentes los representantes de los entes involucrados en la Red, como KOICA, CONCYTEC y las 9 universidades, que de momento inician acciones: Universidades del Nodo central: Universidad Nacional Agraria La Molina (Dr. Percy Ernesto Zorogastúa Cruz), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega), Universidad Nacional de Ingeniería (Mg. Rocío Salas Cordero, directora de la Oficina de la Gestión de Innovación y Transferencia Tecnológica); Universidades de Nodo sur: Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (a través de su vicerrector de investigación Dr. Henry Polanco Cornejo), Universidad Católica San Pablo (Dr. Germán Chávez Contreras), Universidad Católica de Santa María (Dr. Máximo Rondón Rondón), Universidades de Nodo norte: Universidad de Piura (Dr. Marcos Agurto Adrianzén, vicerrector de investigación) Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Dr. Augusto Bocangel Weydert, rector) y la Universidad Nacional de Trujillo (Dr. Guillermo García Pérez, vicerrector de investigación); y por parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, el Dr. Benjamín Abelardo Marticorena Castillo.

La iniciativa es parte del Proyecto para Fortalecer la Innovación y Emprendimiento basado en TICs, que desarrolla KOICA en Perú con una inversión de 8 millones de dólares, cuya implementación está a cargo de la Universidad de Inha, del Centro de Innovación de Economía Creativa de Gyeonggi y la Aceleradora N15 de Corea del Sur; del CONCYTEC y de las nueve universidades mencionadas, distribuidas en tres nodos, según su ubicación geográfica.

A la fecha fueron capacitados 44 profesionales de 17 universidades en el programa de Train the Trainer, 32 profesionales en el programa de Train the Accelerator, 30 equipos en el programa de C- innovación; 15 startups en el programa de Aceleración. Así también, han brindado un programa de asesorías con 211.5 horas, y $246,000.00 dólares en capital semilla.

Este proyecto inició en el año 2020, y a pesar de la crisis por el covid-19, lograron implementarlo con éxito y establecer las bases para la creación de la Red Nacional de Innovación, con resultados satisfactorios que se esperan seguir consiguiendo hasta la culminación en 2023.