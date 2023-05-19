20.5 C
Perú retoma camino para masificar tecnología 5G

  • Viceministra de Comunicaciones presentó un documento de trabajo que propone alternativas para desplegar la referida tecnología en el país.

En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó un documento de trabajo que propone algunas alternativas para el reordenamiento de la banda 3.5 GHz para servicios 5G, y para su eventual concurso público.

El documento, titulado «Propuestas de reordenamiento y concurso para la banda 3.5 GHz para servicios 5G», también brinda información al mercado, a los diversos agentes y entidades interesadas sobre las alternativas para la asignación de espectro en la banda 3.5 GHz, a fin de recoger comentarios para el análisis respectivo.

“Conscientes de la importancia y el gran potencial que tiene el ingreso del 5G en el país, el documento presenta propuestas concretas para retomar el camino de su lanzamiento en el Perú”, destacó la viceministra de Comunicaciones, Patricia Carreño, durante el taller ‘Innovar para conectar: cerrando la brecha digital para integrar a los pueblos’.

La reunión, en la que participaron también ponentes nacionales e internacionales, se expusieron temas como «Soluciones de conectividad de última milla» y «Mecanismos de innovación» para conectar localidades que no estaban conectadas.

La viceministra también anunció la publicación del documento “Un viaje desde el pasado hacia el futuro de las telecomunicaciones en el Perú”, que presenta una retrospectiva de los procesos de cambio desde los años 90.

Durante el taller por el Día Mundial de las Telecomunicaciones también participaron Doreen Bogdan-Martin, Secretaría General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Diego Caicedo, director general de la Comunidad Andina de Naciones, representantes del sector telecomunicaciones y del regulador OSIPTEL.

