Perú pone a competir a 121 deportistas en los Suramericanos de la Juventud Rosario

El importante certamen se inaugura el jueves 28 de abril, desde las 18:00 horas peruanas.

El Perú estará representado por 121 deportistas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, que será inaugurado el jueves 28 de abril en el Lago del Parque Independencia desde las 18:00 horas (hora peruana).

La tercera edición de los Juegos Suramericanos Rosario 2022 albergará a más de 2.500 deportistas de 14 a 18 años de edad de 15 naciones que competirán en 26 disciplinas deportivas, y nuestros atletas pugnarán por erigirse como las máximas estrellas del deporte.

En una ceremonia realizada en el Estadio Nacional con presencia de los presidentes del Instituto Peruano del Deporte, Rubén Trujillo Mejía y Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco, se entregó la bandera de la delegación a la nadadora Alexia Sotomayor y al tenista Gonzalo Bueno.

La delegación peruana está conformada por 121 deportistas entre los que destacan los abanderados, la nadadora Fernanda León, los tenistas Joaquín Devoto e Ignacio Buse.

También están en tenis de mesa Carlos Fernández, los judokas Benjamín Galarreta, Romina Baltazar y Luciana Julca, la selección de handball, un grueso número de atletas de pista y fondo, la selección de voleibol playa, la de lucha grecorromana y lucha olímpica, taekwondo, patinaje y Skateboarding, esgrima, gimnasia artística entre otros.

El IPD, a través de su Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa de Subvenciones Económicas a las Federaciones, brinda un soporte primordial para la preparación de los atletas rumbo a sus competencias de alto nivel.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario que en su primera edición tuvo como sede a la ciudad de Lima en el año 2013, mientras que la segunda se realizó en Santiago de Chile en el 2017, teniendo resultados sobresalientes en ambas competiciones, gracias a la destacada participación de nuestros atletas.

Los deportes que formarán parte de Rosario 2022 son: atletismo, bádminton, básquet 3×3, ciclismo, balonmano playa, boxeo, escalada, esgrima, futsal, gimnasia artística, hockey 5, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby 7, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol playa.

La primera edición de estos Juegos se llevó a cabo en Lima, Perú, en el año 2013. Contó con un programa de 19 deportes y participaron 14 países. Brasil se quedó con el primer lugar en el medallero.

Cuatro años más tarde, en 2017, fue el turno de Santiago de Chile. La inauguración tuvo lugar en el Estadio Nacional y, al igual que en la primera edición, el programa tuvo 19 deportes y 14 países estuvieron presentes. Nuevamente, el primer lugar en el medallero quedó para la delegación brasileña.

Este evento que organiza la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) tiene entre sus 15 países participantes a: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

