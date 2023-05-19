Perú podría perder su posición como segundo mayor productor mundial de cobre

Perú, que ha ocupado constantemente el puesto como el segundo mayor productor mundial de cobre desde 2009, está en riesgo de perder esta valiosa posición frente a la República Democrática del Congo. El crecimiento sostenido en la producción de cobre en este país africano ha llevado al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a equipararla con la producción peruana. Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Congo podría desbancar a Perú si continúa con su ritmo anual de crecimiento económico, impulsado principalmente por la minería de cobre y cobalto, que ha superado el 6%.

Las cifras del Banco Central del Congo revelan un crecimiento del 23,6% en la producción de cobre congolés en 2016, alcanzando un total de 2,36 millones de toneladas. Esta cifra está muy cerca de la producción peruana en ese mismo año, que fue de 2,44 millones de toneladas y que apenas ha experimentado cambios significativos en los últimos seis años. Desde 2022, la producción de cobre de Perú y del Congo se ha mantenido casi igualada, pero la producción congolesa se ha triplicado en el mismo periodo. Además, se espera que siga creciendo de manera significativa en los próximos años, especialmente con la inversión de la minera estadounidense Ivanhoe Mines, que busca duplicar la producción de su mina Kamoa-Kakula de 300 mil a 600 mil toneladas para el 2024.

El Congo ha puesto en marcha una movilización nacional para fortalecer las áreas débiles en cuanto a infraestructura, seguridad y generación de energía, con el objetivo de apoyar las nuevas inversiones en la industria minera. Por otro lado, en Perú, los conflictos sociales y las demoras en la aprobación de permisos ambientales para la minería están frenando el desarrollo de la industria. Existe una “guerra abierta” liderada por una minoría activa y extremadamente ideologizada en contra de la minería moderna en el país, según señala el experto Iván Arenas. Además, la maraña de trámites burocráticos y la falta de capacidad del Estado para utilizar los fondos provenientes de la tributación minera y establecer el Estado de derecho también están obstaculizando el desarrollo de la industria minera en Perú.

Ante este panorama, el gobierno peruano ha anunciado una iniciativa para simplificar los procedimientos administrativos y promover las inversiones mineras sostenibles. Esta cruzada será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y tiene como objetivo lidiar con los problemas de permisología que impiden el desarrollo normal de los proyectos mineros en el país.

Fuente: Alerta Económica