Perú: Freelancers estudian hasta 6 cursos al año de manera online

· Se apoyan de plataformas digitales porque la consideran como una necesidad que complementa su desarrollo profesional.

· Valoran mucho más aquellos cursos que le permitan desarrollar sus habilidades blandas, como la organización y gestión del tiempo.

Hoy en día estudiar una carrera o matricularse en algún curso especializado, puede demandar una inversión, pero sobre todo sobre endeudarse a tal escala que muchos no puedan culminarlo.

Es por esta razón que muchos profesionales se suman a las filas de los freelancers apoyados de la capacitación especializada, siendo los estudiantes más recurrentes de plataformas de cursos por internet, ya que invierten hasta 6 cursos al año, afirma Crehana, startup peruana que ofrece educación de calidad a través de sus más de 500 cursos cortos y prácticos de manera online desde hace más de tres años

Pero, ¿qué valoran más este tipo de estudiantes online? Principalmente siguen cursos de Diseño, Animación & 3D, Fotografía, pero valoran mucho más el Desarrollo de Habilidades Blandas (organización, gestión del tiempo), etc. Pero este comportamiento no es una novedad.

Según la encuesta Freelancing in América 2018, el 93% de los freelancers con un título universitario afirman que la capacitación en habilidades fue útil, mientras que el 79% dicen que su educación universitaria fue útil para el trabajo. Además, el 70% de los freelancers a tiempo completo apostaron por la capacitación en sus habilidades en los últimos seis meses del año.

“La educación del futuro es online. Dudo que llegue a reemplazar en algún momento a la presencial, pero cada vez será un complemento más necesario. Hoy en día los freelancers no solo buscan desarrollarse técnicamente sino también aprender sobre organización, gestión del tiempo, redacción, etc. Que mejor que darles la oportunidad de desarrollarse en su propio hábitat online, sostuvo Rodolfo Dañino, Co Fundador & COO deCrehana.

Los estudiantes freelancers consideran que la capacitación online es una necesidad que complementa su desarrollo profesional. Ellos invierten un promedio de US$74 (S/.239), al año. Estudian entre 2 a 4 horas semanales, principalmente días de semana, tienen por lo general un nivel de inglés intermedio y el 58% está conformado por un público masculino.

