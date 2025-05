Perú exportó productos de panadería por US$ 1,6 millones durante enero a abril

Entre enero y abril del presente año Perú exportó 470.674 kilos en productos de panadería (panetones, galletas, turrones) por un valor FOB de US$ 1,6 millones. Estas cifras revelan un incremento relevante desde los 287.627 kilos exportados en igual periodo de 2021 por US$ 822,4 mil.

Según reporte del portal Agrodata, el principal destino de estos envíos en el primer cuatrimestre de 2022 fue Colombia, donde se lograron colocaciones por US$ 866,4 mil con una participación de 55% del total de despachos.

A continuación, se ubicaron Estados Unidos con US$ 271,5 mil, Bolivia con US$ 224,2 mil y Chile con US$ 146,9 mil, entre otros con montos menores. Entre las principales empresas exportadoras del rubro se posicionaron Snacks América Latina SRL con ventas por US$ 857 mil, Molitalia SA con US$ 242 mil, Belmont Foods Peru SAC con US$ 163 mil, Nestlé Perú SA con US$ 58 mil y Marilia Distribuidores EIRL con US$ 30 mil.