Perú de cara a los partidos de las Eliminatorias

El combinado dirigido por Ricardo Gareca se encuentra en un momento clave para poder obtener un pasaje hacia la siguiente cita mundialista.

Perú y la Eliminatoria para Qatar 2022

Más específicamente, comenzará la anteúltima doble fecha de enfrentamientos directos, donde los andinos deberán chocar contra Colombia y Ecuador. Por si no lo sabías, se trata de dos países con los que compiten directamente para obtener un boleto hacia el Mundial, por lo que será fundamental obtener la mayor cantidad de puntos posibles.

Este combinado marcha quinto con 17 puntos, lo cual lo lleva a estar en posición de repechaje. Por lo tanto, durante los últimos tiempos se midieron contra equipos formados por futbolistas extranjeros que juegan en la Primera División de Perú, con el objetivo de mantener el ritmo para los próximos compromisos.

Recordemos que los otros países con los que compite directamente son Uruguay e incluso Bolivia, ya que todos tienen posibilidades matemáticas de clasificarse al Mundial siguiente. Por ende, lo que suceda en las próximas fechas será clave para ver qué es lo que veremos en el Mundial que se jugará a fin de año en Qatar.

Los problemas de la Selección de Perú

Hay que tener en cuenta que Perú no está atravesando el mejor momento de su historia. Si bien es cierto que en la Copa América 2019 de Brasil llegaron a la final, un año después de haber hecho historia tras clasificar al Mundial de Rusia 2018, también hay que tener en cuenta que este plantel está un tanto diezmado.

Esto se relaciona con el hecho de que no ha habido una renovación lo suficientemente importante durante el último tiempo. Esto significa que no ha habido grandes futbolistas jóvenes que hiciesen su aparición, tanto en competiciones locales como en el exterior, por lo que la plantilla es más o menos la misma.

No obstante, hay una diferencia substancial: la edad. Es decir, los futbolistas peruanos son 4 años más “viejos” que en la edición pasada, por lo que está claro que el rendimiento no será el mismo. Si bien la plantilla no es necesariamente vieja, puede que le falten destellos de calidad en todas las zonas de la cancha.

No obstante, también es verdad que lo compensan con trabajo duro. Perú se ha destacado por ser un equipo muy difícil en todas sus líneas, motivo por el cual es verdaderamente complicado marcarles un gol. Si potencian esto y logran generar un buen desequilibrio en la zona ofensiva, sin dudas tendrán serias chances de obtener el boleto.

¡Esperamos que esta información sobre la clasificación de las Eliminatorias de Qatar 2022 por parte de Perú haya sido de tu agrado!