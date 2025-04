Perú Compras inició nueva convocatoria de catálogos electrónicos

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS inició la convocatoria para la selección de proveedores, correspondiente a los Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y escáneres (IM-CE-2020-5); impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina (IM-CE-2020-6); útiles de escritorio y papeles y cartones (IM-CE-2020-7).

Los interesados en formar parte de estos Catálogos Electrónicos deben cumplir los siguientes requisitos: contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en estado activo y condición habido o pendiente, tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no encontrarse inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado, no encontrarse en estado de pérdida en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), completar el cuestionario de Debida Diligencia en la plataforma, así como no tener impedimentos para participar en el procedimiento de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Los interesados en formar parte de los Catálogos Electrónicos de esos rubros deberán acceder a la plataforma para realizar el registro y presentación de sus ofertas de acuerdo al cronograma y documentación que se encuentra publicada en la página web de PERÚ COMPRAS: www.perucompras.gob.pe

Durante el 2019, las entidades del Estado contrataron S/ 1,103 millones a través de los referidos Catálogos Electrónicos. Los emprendedores, micro y pequeños empresarios, interesados en formar parte de los catálogos pueden registrarse y presentar sus ofertas a partir del 14 de julio a través de la plataforma de PERÚ COMPRAS.