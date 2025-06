Periodista peruano en ONU: “Los saharauis son libres en Marruecos y en Tinduf viven secuestrados”

“Si las Naciones Unidas permiten conversar al Frente Polisario, es porque tiene 40 mil secuestrados saharauis, nada más por eso”

“Tuve el privilegio de visitar a los saharauis de los campamentos de Tinduf y a los saharauis de Dajla, en el sur de Marruecos. Las realidades son abismales”, aseguró el periodista e internacionalista peruano, Ricardo Sánchez Serra, durante su intervención en la IV Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año es presidida por el representante permanente del Sultanato de Omán, embajador Mohamed Al-Hassan.

Sánchez Serra señaló que “esta experiencia es muy valiosa porque lo he visto con mis propios ojos, no me la han contado, no es inventada, ni tampoco me es conocida por propaganda. Yo he visto, reitero, in situ, estas realidades. Yo respeto su trabajo, señor presidente, por eso les cuento a ustedes mi verdad, la verdad de lo que he visto. Los saharauis de Tinduf están presos por el grupo armado Polisario”, reiteró.

El periodista peruano detalló que en Dajla los saharauis viven libres y eligen libremente a sus autoridades y en las últimas elecciones generales, “fue histórico que la población de las regiones de El Aaiún y Dajla acudiera a votar masiva y democráticamente por sus autoridades, en un porcentaje mayor que en otras ciudades de Marruecos, lo que significa una fuerte señal del inquebrantable apego de la población saharaui a su identidad marroquí y apoyo a sus instituciones, al desarrollo y a un futuro con bienestar”.

Sánchez Serra dijo a los embajadores acreditados ante la ONU que “las Naciones Unidas deben priorizar la unificación de las familias saharauis, liberar a la población de Tinduf y apoyar la autonomía marroquí, que el Consejo de Seguridad considera como ´la base más seria, creíble y realista´ en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”.

Además, mencionó que esta posición se debe a que la comunidad internacional ha tomado conciencia de los profundos cambios que ha experimentado el Sáhara marroquí, en los últimos 20 años, con la regionalización avanzada, que es un principio constitucional que dispone amplias prerrogativas a todas las regiones de Marruecos.

“Todo ello, las resoluciones del Consejo de Seguridad y la regionalización avanzada, han convertido en obsoleta las tesis del Polisario, un movimiento creado en el contexto de la guerra fría, marxista, y que usurpa una representatividad que nunca adquirió y que entierra las tesis separatistas y que solo se aferra a ella por su total dependencia a su país anfitrión, a nivel diplomático, financiero y militar, lo que le impide evolucionar y renovar su movimiento por miedo a que se independice”, añadió.

Lamentó que la población saharaui que vive en Tinduf “será utilizada como carne de cañón en un eventual conflicto. Ello confirma mi tesis debido a que el anfitrión, de la población secuestrada de Tinduf, en 46 años, no los ha dotado de electricidad, cañerías de agua y viviendas dignas”, enfatizó.

Desde el año 2018, el Comité de los Veinticuatro ha invitado a los dirigentes electos de las regiones del Sahara marroquí, a participar en sus trabajos como representantes legítimos de la población saharaui.

“Cabe mencionar que el Polisario ha pasado a ser un movimiento, que no solo ha desviado la ayuda alimentaria a los pobladores de Tinduf, sino que se ha convertido en criminal con numerosos vínculos con organizaciones delincuenciales transnacionales organizadas que atraviesan la franja del Sahel-sahariana”, denunció.

Puntualizó que el Sáhara Occidental es un tema de la integridad territorial del Marruecos, con base histórica y jurídica -que el propio Marruecos pidió su inclusión en ese Comité en la década del ´60- y que, además, heredó de la colonización española.

Invocó a los embajadores que integran el IV Comité de la ONU a que “no sean unos miembros de paso, con resoluciones recurrentes; sino que hagan historia y que pasen a la historia con resoluciones audaces: la autonomía que ofrece Marruecos debe ser apoyada también por ustedes.»

Sánchez Serra finalizó su discurso aclarando que si las Naciones Unidas permiten conversar al Frente Polisario, es porque tiene 40 mil secuestrados saharauis, nada más por eso.