Pensionistas de la policía nacional piden acabar con crisis en la sanidad y SaludPOL de la PNP

Presidente de gremio, comandante PNP (r), Julio Monar, demanda al Ejecutivo y al ministro del Interior aplicar reingeniería en ambos sistemas de atención a favor de la familia policial.

La Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar (Annapomil), institución que agrupa a más de mil pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, demandó al presidente de la Republica, Pedro Castillo, y al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, acabar de una vez por todas con la larga crisis de la Sanidad Policial que afecta a los más de 140 mil integrantes en actividad de la PNP, así como a sus familiares derechohabientes que superan los quinientos mil en todo el país.

El comandante PNP (r), Julio Monar Arias, presidente de la Annapomil-Grupo Coraje, señaló que para nadie es un secreto que, a nivel nacional, la Sanidad y la Salud Policial (Saludpol) afrontan desde hace años serios problemas en la atención de salud perjudicando al personal en situación de actividad, retiro y familiares de la PNP.

Advirtió que esta situación se ha agudizado con la pandemia del Covid-19; lo que agrava diariamente la salud de los pacientes que se sienten estresados y desanimados, aún más por la falta de una atención integral, oportuna y eficaz en los diversos policlínicos y hospitales policiales en todo el país.

Monar expresó su preocupación por los pensionistas de la PNP personas de la tercera edad y en condición de vulnerabilidad. “La mayoría de ellos recorren los policlínicos y hospitales policiales en busca de ayuda para sus dolencias, pero no logran encontrar medicinas en stock, las centrales telefónicas no los atienden o no funcionan, las ambulancias no prestan el servicio cuando se les requiere por una emergencia”, dijo.

El referido oficial señaló que oportunamente informó al Ministerio del Interior con diversos documentos y exigió que la Sanidad Policial, conjuntamente con Saludpol, implemente una reingeniería en sus sistemas a fin de lograr una mejor oferta de servicios que permitan una atención idónea en salud en beneficio de la familia policial.

Exigió que el presidente Castillo y el ministro Chávarry, dispongan la inauguración y atención del complejo hospitalario PNP construido al lado del actual Hospital de Policía.

Monar pidió que el personal médico, de enfermería y administrativo retorne a sus labores porque cuenta con las tres dosis de la vacuna contra el covid-19. Igualmente, que los integrantes de Saludpol, dependiente del Ministerio del Interior, se acerquen más al paciente, gestionen eficientemente las cartas de garantía y efectúen la devolución inmediata del dinero gastado por el paciente en farmacias privadas.