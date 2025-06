Película peruana es premiada en Europa

’Samichay, en busca de la felicidad’ obtuvo la Biznaga de Plata, a Mejor Director, en la sección ZonaZine del Festival de Málaga.

La película peruana ‘Samichay, en busca de la felicidad’, dirigida por Mauricio Franco Tosso y filmada en las provincias de Quispicanchi y Canchis a más de 4 mil metros de altura, obtuvo la Biznaga de Plata, a Mejor Director, en la sección ZonaZine del Festival de Cine de Málaga, que se clausuró en España.

Ópera prima del cineasta peruano Mauricio Franco Tosso, ‘Samichay, en busca de la felicidad’, filmada íntegramente en quechua y en blanco y negro, fue reconocida en la Sección ZonaZine de la más reciente edición del Festival de Málaga por “saber sumar y poner de manifiesto un guion singular, la interpretación de un reparto extraordinario, por introducir al público en un universo tan atrayente como implacable, y mantener el rigor de una puesta en escena áspera, pero también lógica”, según se anunció durante la premiación.

El premio fue recibido en España por Sergio García Locatelli, productor de la película quien manifestó su agradecimiento a los miembros del jurado por el premio. “A nombre de Quinta Imagen Producciones y de Quechua Films queremos agradecer por la oportunidad de presentar nuestra película en este festival”, mencionó.

Cabe señalar que ‘Samichay, en busca de la felicidad’, fue galardonada en nuestro país en el Festival de Cine de Lima PUCP con mención de honor a ‘Mejor Ópera Prima’ y ‘Mejor Película Peruana’ del 2020. Además, ha participado en el Neighboring Scenes: New Latin American Cinema, del Lincoln Center.

“Quisiera resaltar que este es un premio colectivo, yo no podría haber dirigido esta película sin mi equipo. Si bien hubo una idea que partía de mí, he recibido apoyo e ideas que hicieron avanzar el proyecto. Para nosotros, con todos los errores y aciertos que tenemos, hacer cine –sobre todo el cine que queremos lograr– es un camino y no un fin, lo hemos venido practicando hace años y ‘Samichay’ ha sido realmente un avance, un destape en ese sentido”, comentó Mauricio Franco Tosso.

‘Samichay, en busca de la felicidad’ cuenta con la participación del reconocido actor puneño Amiel Cayo, quien protagoniza a Celestino, un ermitaño campesino que vive en las alturas de los andes peruanos junto a su vaca criolla Samichay.

Es importante mencionar que ‘Samichay, en busca de la felicidad’ es una película que ha contado con el patrocinio de diversas empresas e instituciones como el Programa Ibermedia, Fundación Obra Pía de los Pizarro, Cemento Andino, Plaza Vea, ABC Tours y Umbrella Comunicaciones. Además, ha sido beneficiaria de la línea de apoyos Covid-19 del Ministerio de Cultura.