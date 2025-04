Pedro Cateriano: no cierro las puertas al diálogo a ningún partido o gremio

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que no cierra las puertas al diálogo a ningún partido político o gremio, empresarial o sindical, en esta etapa el frente al Gabinete Ministerial.

Indicó que tiene una disposición a lograr consensos a través de conversaciones con todos los actores políticos y que esta tarea es una obligación que tiene como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

«Yo tengo la obligación de dialogar, no puedo cerrar las puertas a ninguna agrupación política, a ningún gremio, ni empresarial o sindical, y por lo tanto tengo la plena disposición al diálogo», manifestó a RPP.

Recordó que en la víspera saludó el mensaje enviado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pero que eso no significa que claudique en sus «principios democráticos o convicciones políticas e ideológicas, ni tampoco que me acomode políticamente».

«Ahora, en Fuerza Popular mi mensaje no fue recibido de igual forma, la congresista Martha Chávez no reaccionó igual, pero yo tengo la mejor predisposición, si Fuerza Popular y el sector del Congreso me cierran las puertas, será el derecho de ellos de rechazar esa invitación al diálogo, no puedo forzar al diálogo», agregó.

En ese sentido, indicó que el diálogo es una forma natural de resolver los problemas en política, por lo que esa es la obligación de toda autoridad congresal y ministerial.

«Si hay sectores radicales que no quieren dialogar será problema de ellos y posteriormente el pueblo juzgará esa actitud en las elecciones. Hemos visto en las elecciones como el pueblo castigó a los partidos que obstruyeron al Gobierno y ahora están ahí porque la gente apreció que esa confrontación permanente lo único que ocasionó fue una inestabilidad política», aseguró.

De otro lado, precisó que en la víspera, en reunión con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva sugirió la implementación de un posible crédito estudiantil a nivel escolar y universitario, con la finalidad de evitar la deserción.

Fuente: Agencia Andina