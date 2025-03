Pedro Castillo se niega una vez más a presentarse ante la Comisión de Fiscalización

Podría ser denunciado por desacato a la autoridad, advierte Héctor Ventura

El detenido exmandatario Pedro Castillo Terrones evadió nuevamente declarar, vía zoom, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), que investiga por su presunta participación en el caso Anguía y la supuesta organización criminal que dirigía en Palacio de Gobierno.

Desde el penal Barbadillo, en Ate, donde cumple prisión preventiva, un funcionario del Inpe señaló que Castillo Terrones le manifestó que no se presentaría y solo estará su abogado.

En razón a ello, Ventura Ángel dijo que el grupo de trabajo evalúa realizar una denuncia penal contra el exmandatario por desacato a la autoridad, por querer eludir su responsabilidad y no querer esclarecer los hechos que se le imputan.

Precisó que son cuatro citaciones por el caso Sarratea a las que no se presentó, tratando de obstruir el trabajo de la comisión “con leguleyadas y argumentos que carecen de asidero real y legal”, mencionó.

“En la primera citación, Castillo Terrones manifestó que no había sido notificado. En la segunda argumentó que su citación se cruzaba con la de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de forma virtual. En el tercer llamado, pidió que se le cite de manera presencial y no virtual. Este último pedido era absurdo porque él está recluido en un penal. Y hoy, ya abatido y derrotado, manda a decir por medio de un funcionario del Inpe que no se presentará”, explicó el titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Mencionó que en esa línea de tiempo y con las pruebas pertinentes se emitirá un informe final.

“Nosotros no imputamos delito, tampoco una sentencia, nosotros emitimos un informe de actos de indagación, eso se remitirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego pasará al Pleno del Congreso para su aprobación para finalmente ser derivado al Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones”, aseveró Ventura Ángel en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos.

GUARDAN SILENCIO

Seguidamente, se presentó en calidad de investigados, María Gloria Castillo Terrones, hermana de Pedro Castillo y desde el penal Ancón I, de manera virtual José Nenil Guerrero, exalcalde de Anguía. Ambos decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.

En el caso, del exalcalde informó se debía por un tema de salud y expresó su disposición por colaborar con la justicia.

Finalmente, se presentó en calidad de invitado, Guido Flores Marchan, presidente del Instituto Peruano del Deporte para que aclare respecto de las actividades del ciudadano Víctor Torres Merino, amigo cercano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en esa institución.