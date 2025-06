Orquesta Sinfónica de Trujillo y la Orquesta Hermanos Silva fusionan ritmos populares en una presentación gratuita

Más de 70 artistas se unen para ofrecer Concierto de Gala, denominado mixtura musical, el viernes 7 de octubre, en clara alusión al variado repertorio de géneros que unirán diversas generaciones.

Imperdible. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, en coorganización con la Orquesta Hermanos Silva, ofrecerá este viernes 7 de octubre, a las 7:00 p.m., un concierto con la participación de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, que combinará los ritmos populares como salsa, cumbia, balada y otros.

Mixtura musical es el nombre del Concierto de Gala, que tendrá como escenario la Casa de la Identidad Regional, ubicada en el jirón Diego de Almagro 418, Plaza de Armas de Trujillo. La presentación es gratuita y el aforo limitado.

El programa que considera la participación de más de 70 artistas, se desarrollará en dos partes. La primera incluye la presentación de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, que interpretará un repertorio seleccionado de diferentes estilos y generaciones, en el que destacan baladas, salsa, rock, cumbia, entre otros ritmos, que han sido adaptados para sinfónica.

En tanto, en la segunda parte, los asistentes disfrutarán de la Orquesta Sinfónica de Trujillo en fusión con la Orquesta Hermanos Silva, quienes interpretarán 8 temas seleccionados y con arregles sinfónicos realizados para esta ocasión como: I Will always love you, Regresa a mi lado, Si supieras, mix de la nueva ola, Dueña de mi corazón, Celos, Yo soy peruano y Linda flor.

Esta gala contará con la participación de los solitas invitados: Héctor Eduardo Urquiaga Cabrera (Héctor Night), Luz Elizabet Rojas Reyes (Licha Rojas), Margelyn Neida Benítez Díaz, Marisabel Huerta Coronel (Mary Huertas), Roberto Pereda Marchena (“Yo Soy” Julio Iglesias), Sidney Jorge Luis Linares Barba (Sidney Linares), Rodolfo Palomino Pastor (Rudy Palomino), Santiago Kenyo Pichón Yupanqui (Kenyo), William López Saavedra (Willy Santa María), Edelmira del Rosario Pesantes y Wilder Alvarado Quezada.

También participarán, en la guitarra eléctrica, Carlos Carrasco Castañeda; bajo eléctrico, James Steve Marín Rodríguez (Steve Marín) y Luis Germaín Sánchez Cruz (Lucho Sánchez); teclado, Víctor Vicente Vargas Valencia (Vicho Vargas) y Luis Andrés Flores Sánchez (Luisito Flores); en la batería, Mack Mantilla Rodríguez y en los timbales, Marco Antonio Silva Pastor (Marco Junior).

En las congas, estará Marco Antonio Silva Alvarado (Churro Silva); en Bongos, Marco Antonio Silva Ríos (Colorao Silva); Cajón, Santos Inés Mantilla Bazán (Inés Mantilla); Platillo suspendido, Romina Eugenia Reveco Padilla (Romina Reveco); Guitarra eléctrica, Nilton Eduardo Alayo Chávez (Nilton Alayo) y en la guitarra electroacústica, Daniel Álvarez Silva (Daniel Álvarez).

Y contará con el acompañamiento en los coros de Lana Roxana Egoavil Vallejo (Roxana Caballero), Karla Galindo Sattui (Karlita Galindo), Belén Panta, Héctor Eduardo Urquiaga Cabrera (Héctor Night) y Rodolfo Alberto Palomino Pastor (Rudy Palomino).

El espectáculo estará bajo la dirección del maestro Oscar Palomino, músico integrante de la Orquesta Sinfónica de Trujillo.

Orgullo trujillano

En Julio del 2006, se origina un nuevo movimiento musical en Trujillo, denominado Hermanos Silva. Orquesta creada por Carlo y Diego Silva León, hermanos que supieron creer en lo que mejor sabían hacer: la música.

Luego, en su capacidad y su aptitud para hacer empresa, pudieron juntar a los mejores músicos del departamento de La Libertad, con experiencia y juventud. De esta manera, lograron formar una combinación perfecta de música y despliegue total de energía en el escenario. Debutaron como orquesta el 26 de Julio del 2006. En la actualidad, ya cuentan con 6 producciones y el reconocimiento nacional e internacional.

Recuerde este Concierto de Gala se realizará este viernes 7 de octubre, a las 7:00 p.m., en la Casa de la Identidad Regional. El ingreso es libre y el aforo limitado. ¡Los esperamos!