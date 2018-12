Orlando, el destino ideal de relajación y negocios

Orlando además de ser uno de los destinos favoritos para viajar es una excelente alternativa de negocios a través del alquiler de viviendas vacacionales

Las propiedades de Magic Development pueden obtener una valorización hasta del 20% en los próximos años

Orlando es uno de los principales destinos de diversión para los niños y para los no tan niños donde se combina la imaginación, lindos paisajes y buen clima todo el año. Por ello, Magic Development hace más de una década ofrece casas vacacionales de lujo con los beneficios, comodidades y servicios de un hotel 5 estrellas. Actualmente cuenta con un portafolio que incluye cuatro proyectos: Magic Village Yards y Magic Village Views, ambos se encuentran totalmente vendidos. Mientras que Magic Village by Pininfarina y Magic Place by Pininfarina se encuentran actualmente en desarrollo.

Magic Village by Pininfarina, es uno de los proyectos más recientes, el cual consiste en 453 casas de tres y cuatro habitaciones, de estilo moderno que combina exclusividad, la sofisticación del diseño de la famosa firma italiana Pininfarina y la experiencia en desarrollo de proyectos de Magic Development.

Orlando es una ciudad muy atractiva no solo por sus parques temáticos como el Mundo Disney, es además un destino idóneo para hacer negocios. El alquiler de viviendas vacacionales es una de las mejores opciones debido a la alta demanda, los precios competitivos que ofrece la ciudad y los altos índices de valorización. Magic Development hace posible adquirir propiedades en zonas exclusivas de Orlando aledañas a complejos como Disney donde puede obtener una valorización hasta del 20% en los próximos años, lo que deja a los precios por debajo de la media estadounidense, pero con un índice de rentabilidad muy superior en comparación a otras ciudades norteamericanas como Nueva York o Boston.

Según cifras de Assist Card Perú, la compañía líder en asistencia integral al viajero, informó que hubo un crecimiento de 8% de pasajeros en salidas internacionales, alrededor de 3.3 millones de peruanos viajaron al extranjero. Estas cifras revelan cómo los peruanos cada vez cuentan, no solo con más interés por conocer el mundo, sino con mayor capacidad.

