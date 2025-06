Ordenan detención preliminar contra Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

Por caso Puente Tarata en la región San Martín.

Esta mañana se realiza una diligencia de detención preliminar contra el empresario Zamir Villaverde, y el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, entre otros, por presuntas irregularidades en el contrato de la obra Puente Tatara, en la región San Martín.

La diligencia, realizada a pedido del Ministerio Público, involucra a otras nueve personas, según medios de prensa local.

Entre ellas figuran Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas, Víctor San Miguel Velásquez, Luis Carlos Pasapera Adrianzén, Alcides Villafuerte Vizcarra, Fray Vásquez Castillo, George Pasapersa Adrianzén, Gian Marco Castillo Gómez y Héctor Pasapera Lopez.

La detención preliminar se da tras ser vinculados por la empresaria Karelim López en su declaración como aspirante a colaboración eficaz.

Errores de la Fiscalía

El abogado del empresario Zamir Villaverde, Marco Riveros, consideró que el Ministerio Público ha incurrido en errores al solicitar la detención preliminar de su patrocinado.

“El error es haber solicitado detención preliminar para un testigo, que la ley no lo permite […] No está permitido una detención preliminar para un testigo”, dijo Riveros en declaraciones a la prensa tras las diligencias.

“El segundo error es que trata de involucrar la señora Karelim por un tema colusionario, pero no está tomando en cuenta la señora Karelim que mi patrocinado no es funcionario público. Este delito de colusión solo es para empresarios que se han beneficiado económicamente”, añadió.

Indicó también que no ha habido perjuicio hacia el Estado ya que no se ha desembolsado dinero alguno para el proyecto, por lo que se mostró seguro en que el Ministerio Público corroborará que Villaverde no tiene injerencia en el caso.

Fuente: Agencia Andina