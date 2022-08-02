Obras del Terminal Sur del Puerto del Callao tienen un avance del 29%

Viceministro de Transportes, Luis Rivera, supervisó este proyecto que dinamizará la economía del país y tiene una inversión de 350 millones de dólares.

El viceministro de Transportes, Luis Rivera, supervisó las obras de ampliación del Terminal Sur del Puerto del Callao, que están a cargo de la empresa concesionaria DP World Callao y tienen un avance del 29%.

De acuerdo al proyecto, que es impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el muelle se extenderá en 400 metros hasta alcanzar los 1050 metros. En tanto que el patio de almacenamiento crecerá hasta las 39 hectáreas.

“Con esta ampliación se dinamizará el comercio exterior y la economía del país y beneficiará directamente a la Provincia Constitucional del Callao y a las regiones de Lima, Ica, Áncash y del centro del país, facilitando la exportación e importación de productos hacia estas regiones”, sostuvo Rivera.

Al final de los trabajos se contará con un muelle que tendrá la capacidad de recibir, simultáneamente, hasta tres buques del tipo Neo Panamax, que miden 43 metros de ancho y hasta 371 metros de largo.

El Muelle Sur del Callao permitirá incrementar la capacidad hasta los 1.9 millones de TEU (contenedores de 20 pies) por año. Actualmente, cuenta con un muelle de 650 metros de longitud que crecerá hasta los 1050 metros.

Con esta obra se beneficiarán cerca de 10 millones de personas. La inversión es de 350 millones de dólares. Cabe anotar que, pese a los trabajos de ampliación, DP World no ha detenido sus operaciones.

“Me siento complacido porque la empresa privada está apostando por el Perú y dando solidez a nuestra economía y generando nuevos puestos de trabajo”, añadió el viceministro Rivera.

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Manuel Hinojosa, manifestó que el terminal de contenedores del mencionado puerto se convierte en una “oportunidad para el país para reducir la brecha en infraestructura, contando con una instalación portuaria que cumple con los estándares de calidad y competitividad, en beneficio del comercio exterior y propiciando la optimización de la cadena logística portuaria con tecnología de punta”.

Además, el proyecto comprende la instalación de tres nuevas grúas pórtico de muelle y 16 grúas de patio y estructuras para almacenar contenedores refrigerados. Este equipamiento permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantendrá una operación sostenible y ambientalmente responsable. Contará, además, con un taller de mantenimiento de equipos y un sistema de generadores de energía en casos de emergencia, entre otros.