Obra “Mi marido es casi perfecto”, una comedia divertida y familiar

Una hilarante comedia, divertida, familiar y entretenida donde se tocan lugares, comunes de nuestra forma de ser y de reaccionar a los quehaceres cotidianos de un matrimonio de clase media con tres hijos que habitan en un edificio donde comparte con las vecinas tanto en lo amical como en sus pesares.

La comedia MI MARIDO ES CASI PERFECTO, está bajo la producción de Vicky Paz, dirigido por Ángel Calvo (Nicolasa), protagonizada con el primer actor internacional de renombre Reynaldo Arenas Horna y Silvia Bardalez Hoyos.

Eulalia; ama de casa, está molesta por no tener nada malo que contar a sus amigas sobre su marido, ya que sus amigas siempre tenían que contar cosas negativas que las hacían sufrir como víctimas del hombre con que se casaron. Hasta que una noche lo envía de noche a la calle para pasear, que tome unas copas con sus amigos, etc. Él no quería ni salir de su casa, lo hizo contra su voluntad. Es más regresa a casa antes de lo pactado, es ahí donde surgen una serie de enredos y comienza lo jocoso de esta obra en el interrogatorio por parte de Eulalia y las respuestas de Romualdo. Un carrusel de carcajadas de principio a fin.

El estreno oficial sera el sábado 13 de julio en el Centro Cultural Jesús María, ubicado en Av. Horacio Urteaga 535, en el distrito de Jesús María, estará en cartelera un mes hasta el 29 de julio.

Venta de entradas en Atrápalo y Boletería del Centro Cultural de Jesús María.