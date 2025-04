Nutricionistas recomiendan una alimentación variada para fortalecer el sistema de defensas ante las nuevas variantes del Omicron

Los nutricionistas recomiendan a la población tener una alimentación variada y saludable para fortalecer el sistema de defensas del organismo ante la presencia de nuevas variantes del Omicrom del COVID -19 que están circulando en el país, y así prevenir diversas enfermedades, informó el Lic. Antonio Castillo Carrera, Decano del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP).

La nutrición adecuada es la clave para mantener un sistema inmunológico saludable, el cual consiste de varios órganos que ayudan a combatir los patógenos, tales como los virus y las bacterias que causan las infecciones.

Una dieta saludable proporciona los nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmunológico de una persona para combatir los patógenos. Los alimentos ricos en vitamina A (o beta caroteno), vitamina C, vitamina E, vitamina D y antioxidantes además de otros nutrientes, mantienen su sistema inmunológico funcionando a un nivel óptimo.

Por otro lado, el Decano recomendó evitar el consumo de productos ultraprocesados, ya que estos tienen una gran cantidad de energía que proviene de la alta cantidad de azúcares y grasas saturadas y cuyo consumo frecuente y en cantidad son perjudiciales para nuestra nutrición y salud.

Por tal motivo, Antonio Castillo indicó que lo importante es tener horarios establecidos de comidas y meriendas, mantenerse hidratado, consumir una buena cantidad de verduras y frutas (incluidos frutos secos), así como realizar actividad física, comentó el nutricionista.

Para la hidratación explicó que se deben optar por consumir bebidas calientes, las infusiones bajas en azúcar, los refrescos de frutas, la chicha morada, el emoliente resultan buenas para hidratarnos. Lo ideal es consumir entre 6 a 8 vasos de agua al día (2 litros de agua al día), lo cual nos mantendrá hidratados y brindará la saciedad necesaria y evitará consumir alimentos innecesarios.

Los refrigerios o loncheras o meriendas (media mañana y media tarde) ayudarán a evitar consumir alimentos o productos altos en calorías como chocolates, snacks, golosinas, etc., los cuales no son necesarios para el organismo porque son calorías vacías que no aportan nutrientes esenciales. A diferencia de elegir snacks saludables, en donde podemos considerar a: frutas frescas ricas en vitamina C como las naranjas y las mandarinas, el camu camu, el aguaymanto, a los frutos secos, semillas, yogurt light, entre otros.

También resulta importante el consumo de verduras y frutas que nos aportan vitaminas, minerales y fibra que contribuyen con la saciedad. Se pueden incluir las verduras en las sopas y frescas o cocidas aportan más nutrientes como en las ensaladas. Hay que tener cuidado con la cantidad de fideos, arroz y harinas en general, pues un consumo excesivo puede producir aumento de peso.

“Hay que tener en cuenta esta información pues actualmente el sobrepeso y obesidad son considerados factores de alto riesgo para las personas que se contagian del COVID -19”, explicó el nutricionista.

Finalmente, hay que aprovechar en casa el realizar algún tipo de actividad física, incluso durante la cuarentena como subir y bajar escaleras, bailar, caminar, realizar juegos que impliquen movimiento, y realizar los quehaceres de la casa. Evitar el sedentarismo.