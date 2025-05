Nutricionistas recomiendan llevar una alimentación saludable para evitar males respiratorios

Ante el inicio de la temporada de invierno, nutricionistas del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) recuerdan que el cambio brusco de temperaturas y la mala nutrición pueden provocar que las defensas del organismo bajen.

Por ello, el Decano del CNP, Lic. Antonio Castillo Carrera, indicó que es importante el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como de proteínas y carbohidratos. Todo ello forma parte de una alimentación saludable y su ingesta contribuye a la prevención de infecciones respiratorias agudas, comentó.

En ese sentido, el nutricionista explicó que la vitamina A permite mantener en buen estado las mucosas que actúan como una barrera natural contra las infecciones, reduciendo el riesgo de contraer afecciones respiratorias. Esta vitamina se puede encontrar en los lácteos, huevos, zanahoria, camote, papaya y mango.

Por otro lado, comentó que la vitamina C también fortalece el sistema inmunológico, es antioxidante e interviene en la formación y reparación de los tejidos, los alimentos que tienen vitamina C son el camu camu, el aguaymanto, el maracuyá, la naranja, el tomate, la mandarina, el pimiento y el pepino son algunos alimentos con vitamina C.