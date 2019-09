Nuevos Misterios en la 5ta Temporada de “Padre Brown” por Film & Arts

Mark Williams, en la piel del peculiar Padre Brown, regresa a la pantalla de Film & Arts en su 5ta temporada, para resolver un nuevo misterio que inquieta a los aldeanos de Costwold, Kembleford. Extraños acontecimientos, muertes, engaños y traiciones.

Estreno el lunes 2 de septiembre a las 21:00

La nueva temporada de Padre Brown va a dar mucho que hablar y no sólo entre sus protagonistas. La intuición del Padre Brown va a ser de suma importancia para intentar solucionar los nuevos intrigantes sucesos que se desarrollan cuando un duque y una duquesa visitan el pueblo en Navidad y su bebé desaparece misteriosamente. Estreno el lunes 2 de septiembre a las 21:00

Salvar las almas de sus feligreses a tiempo para la misa de Navidad será el nuevo desafío del Padre Brown, quién se enfrentará al caos provocado en la aldea por el secuestro del infante. El asesinato de una autora y la muerte de un boxeador, además de circunstancias sospechosas y mucha intriga, serán el escenario de esta quinta temporada.

Ambientada en los años 50, en cada uno de los episodios, el protagonista tiene que descubrir la verdad que se oculta tras diferentes casos para lograr restituir la calma de su aldea. Protagonizan la serie Mark Williams (The Fast Show, Harry Potter), Sorcha Cusack (Cerdos y diamantes), Ray Coulthard (El paciente inglés) y Jack Deam (The Life and Times of Henry Pratt).

