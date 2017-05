Nuevos apoyos para mejorar gestión en Islas Lobos de tierra y de afuera

El Gobierno Regional de Lambayeque a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, conjuntamente con representantes del Proyecto GEF Guaneras del Banco Mundial y de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – RNSIIPG, vienen impulsando la ejecución de trabajos de investigación en la Isla Lobos de Afuera, para obtener la línea de base de la situación actual de sus recursos naturales que les permita elaborar el Plan Maestro para la conservación de este espacio insular.

De esta importante reunión participaron el Gerente Regional de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Santamaría Baldera; la Sub Directora de Medio Ambiente, Lila Suárez Muguerza, la Directora de Acuicultura y Pesca Artesanal, María Moreno Mantilla, así como también el Coordinador Zonal Norte de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – RNSIIPG, Edward Arteaga Guerrero; el Representantes del Proyecto GEF Guaneras, Raúl Arteaga Bengoa; además del Coordinador del Sub Comité de Gestión de la Isla Lobos de Tierra, Pablo Galán Samillán y del Coordinador del Sub Comité de Gestión de la Isla Lobos de Afuera, Francisco Ñiquen Rentería.

Los especialistas afirmaron que en las próximas semanas un equipo técnico procedente del Proyecto GEF Guaneras, se constituirá a Chiclayo para fortalecer la gestión del Sub Comité de Gestión de las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, siendo una de las primeras acciones la convocatoria para concurso de proyectos de actividades económicas sostenibles (Proyectos PAES), donde podrán presentarse instituciones formalizadas con pequeños proyectos que beneficien a las comunidades pesqueras y acuícolas que articulen con las islas.

Se informó además que existe nuevo apoyo del Proyecto de Áreas Naturales Protegidas en la Zona Marino Costera del Perú – PAN III con financiamiento de la cooperación alemana (KFW), para intervención en la Isla Lobos de Tierra, con el objetivo de realizar la construcción de infraestructuras a partir del año 2018.

