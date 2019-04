Nuevo presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables

La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) nombró a Brendan Oviedo, Socio de Hernández & Cía Abogados, como su nuevo presidente para el período marzo – diciembre 2019. Reemplaza en el cargo al meteorólogo Juan Coronado Lara.

“La Sociedad Peruana de Energías Renovables contribuye a que el Perú genere energía renovable de forma descentralizada basada en una matriz diversificada para lograr un desarrollo sostenible y con un mínimo impacto ambiental”, señaló Brendan Oviedo.

El nuevo presidente de la SPR sostuvo que con ello nuestro país atraería nuevas inversiones renovables, reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoraría el medio ambiente y, por ende, el bienestar de la población.

Oviedo sostuvo que su gestión se basará en aspectos clave como el incremento del porcentaje de generación con energías renovables no convencionales en la matriz energética, el reconocimiento de potencia para la energía solar y eólica, la convocatoria a la quinta subasta RER para biomasa y geotermia y la inclusión de las tecnologías renovables en el Plan Energético Nacional que trabaja actualmente el Ministerio de Energía y Minas.

Oviedo es abogado egresado de la Universidad de Lima, Master en Política y Regulación Energética, Centre of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, Universidad de Dundee (Escocia); Licenciado en Derecho Español, Universitat de Barcelona; tiene el Diploma en Derecho y Política de la Competencia, World Trade Institute de la Universidad de Bern (Suiza).

Ha sido profesor de cursos de regulación de servicios públicos, derecho de la energía, medio ambiente y gestión de la energía tanto a nivel pre grado, diplomados y maestrías de prestigiosas universidades peruanas.

