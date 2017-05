“Nueva ley de apología del terrorismo evitará provocaciones del Movadef”

Propuso Octavio Salazar



Un proyecto de ley para castigar los delitos de exaltación y enaltecimiento del terrorismo aprobó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y ahora se espera que lo sancione el pleno del Congreso para cerrarle el paso a grupos de fachada de Sendero Luminoso.

¿Por qué era importante legislar sobre la apología del terrorismo en estos momentos?

–Estamos viendo un accionar de [los seguidores de] Sendero [Luminoso] más abierto; se ha visto en diversos medios de comunicación fotografías de ellos marchando con pancartas y fotos de la cúpula senderista; entonces, esto implica una preocupación del Congreso y de todos los peruanos. Se trata de una situación en la que debemos tomar decisiones como sociedad. Si hay un grupo que está realizando este tipo de reuniones abiertamente y convocan a los ciudadanos para promover el retorno de la lucha armada, entonces, esto no podemos mirarlo con indiferencia.

El Congreso aprobó un predictamen que será discutido, ¿pero este tema debería ser abordado por toda la sociedad civil?

–Creo que es una preocupación de todos los peruanos, no solamente del Legislativo, porque lo que nosotros hemos vivido nadie nos lo ha contado ni es parte de la historia de otro país. Ocurrió en el Perú, esto crímenes y situaciones complejas y difíciles sucedieron acá, como la colocación de coches bomba y diferentes artefactos terroristas en diversos lugares del país. Recordamos [el atentado en la calle] Tarata, como también los pueblos afectados de nuestra serranía; nosotros ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado. ¿Pero qué ocurre en la actualidad? Muchos de nuestros jóvenes no conocen esta historia, por lo que es necesario contarles. Ellos son el objetivo final que tienen estos criminales, es decir, aprovecharse de que ellos no lo vivieron y unirlos a su prédica. Entonces, es menester del Estado tomar decisiones rápidas. Considero que esta gente no puede aprovecharse de que vivimos en democracia para ingresar en la vida pública y comenzar con su prédica perversa a generar conductas violentas.

¿Considera que las modificaciones a la ley de apología del terrorismo permitirá hacer detenciones?

–Los cambios que hemos hecho permiten que esté bien definido el tema del terrorismo en la modalidad de apología. Se han utilizado los verbos rectores que establecen claramente el delito. Necesitamos la aplicación de esta norma porque nos permitirá conocer las causales para sancionar la apología del terrorismo y que los seguidores de estos grupos no deben vulnerar. Las reglas de juego estarán claras y serán para que cumplirse, y si no se cumplen, aquel que la transgreda tendrá que ir a la justicia, es decir, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, una vez sea aprobada por el pleno del Congreso, esperamos que los organismos que brindan justicia puedan determinar la responsabilidad de aquellos que no cumplan con la normatividad que ya ha sido aprobada en la Comisión [de Justicia y Derechos Humanos]. Con esta modificación a la normatividad podemos hacerle frente a la impunidad y evitar que estos grupos aprovechen la vulnerabilidad de la propia legislación para poder realizar este tipo de hechos [de apología del terrorismo].

¿Con esta normativa se podrá terminar con esta actitud provocativa que tienen grupos como el Movadef?

–Obviamente, esa es la idea, porque a partir de su aprobación lo van a pensar dos veces antes de realizar algún tipo de apología del terrorismo. Y tenemos que ser drásticos en la aplicación, porque si no lo somos, sencillamente nos vamos a convertir en un Estado que saca una norma y que todo el mundo la vulnera y nadie le hace caso. No debe ser así, esto debe acabar.

¿Cuáles serán las penas por este delito?

–Las penas van de 4 a 12 años. Hay tres presupuestos; la primera vez que una persona exalta, justifica o enaltece y tiene sentencia firme como autor o partícipe, la pena no será menor de 4 a 8 años. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento al terrorismo se realiza en el ejercicio de una autoridad, puede ser dentro del colegio, en la universidad, un rector, profesor, incluso personal administrativo de una institución educativa utilizando a menores de edad en estas marchas o conversatorios que hacen, la pena será no menor de 6 y mayor de 10 años. Y si la exaltación o enaltecimiento lo hacen por medio de escritos, medios digitales, la pena será de 5 a 12 años. Se incluye también todo lo que se realice por medios impresos o radiodifusión, así como con el uso de las tecnologías de la información.

Necesidad pública

El congresista Salazar también presentó una iniciativa con la finalidad de declarar de necesidad pública y preferente interés nacional el financiamiento y ejecución de obras para la construcción y mejoramiento de infraestructura en las zonas declaradas en emergencia a inicios de este año.

Dijo que, por medio de este proyecto, se agilizarán aquellas obras referidas a la recuperación del tránsito normal de vehículos y comunicación, así como de la energía eléctrica, saneamiento, habilitaciones urbanas y otros servicios. También están incluidas la rehabilitación, construcción y reconstrucción de viviendas y centros educativos, hospitales y postas médicas.

(Fuente: Andina)

