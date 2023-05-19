NTT DATA se une al comité organizador de Perumin 36 para brindar una experiencia memorable a los asistentes

Perumin 36, la convención más importante del sector minero en Perú, ha sido clave en el crecimiento y desarrollo de la economía del país durante los últimos años. La minería ha sido uno de los pilares fundamentales del PBI nacional, aportando el 16% entre los años 2017 y 2021, lo que demuestra su importancia y su compromiso con el desarrollo del país.

Para brindar a los asistentes de Perumin una experiencia memorable, el equipo de expertos de NTT DATA se unió al comité organizador, y en conjunto se embarcaron en un viaje para mejorar la experiencia de los asistentes. Se exploraron las necesidades de los principales stakeholders del evento, y se detectaron los puntos de dolor que enfrentan, para entender las expectativas de cara a las siguientes ediciones del encuentro.

Durante la primera etapa de exploración, se levantó vasta información a través de entrevistas a profundidad con más de 25 personas de todo el ecosistema Perumin como asistentes, visitantes, convencionistas, proveedores de servicios, periodistas, entre otros. Además, se investigaron las tendencias en mega eventos, las tecnologías habilitadoras y se realizó un diagnóstico de los activos digitales de Perumin.

«En NTT DATA nos sentimos muy orgullosos de ser parte del comité organizador de Perumin 36 y contribuir a crear una experiencia memorable para todos los asistentes. Nuestro equipo trabajó arduamente en la exploración, co-creación e implementación de iniciativas innovadoras, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad socioambiental y la necesidad de brindar la mejor experiencia posible a cada participante. Estamos seguros de que las iniciativas propuestas mejorarán significativamente la experiencia de los asistentes en futuras ediciones de Perumin.», comentó Eliana Barrantes directora de Foundations Strategic Value y Customer Digital Strategy en NTT DATA Perú.

La información sirvió de insumo para construir tres artefactos que contribuyeron a la etapa de co-creación de iniciativas: los Journeys de los principales asistentes mostrando las inconveniencias que atraviesan antes, durante y después del evento; Insights, las realizaciones que permiten atar el conocimiento y abren luces hacia dónde empezar a accionar; Los principios de Diseño, los mantras que acompañaran desde la concepción hasta la puesta en marcha de todas las propuestas en adelante.

Para conseguir que las iniciativas propuestas estén a la par de la expectativa, durante los talleres de alineamiento y co-creación participaron expertos en tecnologías disruptivas como Blockchain y el Metaverso, Urbanistas, el equipo organizador y consultores de NTT DATA generando más de 60 ideas para brindar una experiencia memorable.

Estas se idearon considerando que la responsabilidad socioambiental debe estar por sobre todas las cosas, teniendo una obsesión para brindar la mejor experiencia posible a cada participante, entendiendo que se deben de incluir elementos que faciliten la autonomía responsable, reconociendo la importancia de comunicar de manera oportuna y asertiva y desafiando las dinámicas de relacionamiento de la convención.

Las 60 ideas se refinaron en 11 iniciativas paraguas que incluyen potenciar los activos digitales, mejorar la entrada y recorrido del recinto y medir la contribución socioambiental permitiendo mejor difusión y el incremento del valor agregado para todos los asistentes. El fast track, la ruta sugerida para empezar a desplegar las iniciativas, contiene 9 acciones concretas que podrían ser puestas en marcha antes de la siguiente edición Perumin 36 mostrando mejoras tangibles en la experiencia.

En resumen, la convención Perumin 36 tiene un gran compromiso con el desarrollo del país y con la experiencia de sus asistentes. El equipo experto de NTT DATA se unió al comité organizador para mejorar la experiencia de los asistentes, explorando las necesidades de los principales stakeholders.