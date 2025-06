Niubiz: Cerca de 1400 buses ya ofrecen solución de pago con tarjetas sin contacto

Ya son cerca de 1400 buses de transporte público que cuentan con un sistema de pago de pasajes con tarjetas sin contacto de Niubiz, el cual permite a sus usuarios que tengan tarjetas Visa o Mastercard, realizar viajes de manera más práctica y sencilla con pagos sin contacto que toman menos de 2 segundos. Actualmente, son más de 11 líneas de transporte público de 12 rutas que cubren 15 distritos de Lima y Callao.

En este sentido, Niubiz busca promover a través de su campaña “Con tarjeta es más que sencillo” la utilización de esta solución de cobro en rutas de líneas de transporte público, brindando información sobre los beneficios, tanto para el pasajero y conductor, como para las empresas que lo implementan.

Una reciente encuesta de Visa, reveló que el 78% de usuarios peruanos con empleo dijo que usa el transporte público al menos tres veces a la semana para ir al trabajo y que la mayoría de encuestados ‘’tiene la intención de encontrar una oportunidad de pago sin contacto en el transporte público”.

Ahorro de tiempo

El uso de esta alternativa reduce las dificultades que genera el uso de dinero en efectivo, como la demora al momento de contar las monedas o el vuelto, haciendo que las colas tomen más tiempo en avanzar.

Por otro lado, no es necesario comprar una tarjeta especial para el transporte público, la solución se encuentra disponible para todas las tarjetas crédito y/o débito, no es necesario recargar la tarjeta, la transacción es inmediata porque no pide clave ni firma, aplica para todas las tarjetas sin contacto con el símbolo similar al wifi, y el valor del pasaje es el mismo que pagando con dinero en efectivo.

En cuanto al funcionamiento, Niubiz explicó que, el pasajero solo acerca la tarjeta sin contacto a la pantalla del POS de Niubiz, luego el conductor selecciona el cobro del servicio y le entrega su boleto. La transacción dura menos de 2 segundos y el usuario no necesita digitar su clave.

“Consideramos que es fundamental difundir los beneficios de esta solución, que permite a las personas pagar por un servicio diario con rapidez y seguridad, ayudando a las empresas de transporte a bancarizar y mejorar el control de sus ingresos”, señaló Rogelio Fernández, Gerente de Soluciones de Transporte de Niubiz.

Los distritos por los que circulan las rutas con esta solución son el Rímac, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Puente Piedra, El Agustino, Ate, Miraflores, Surco, San Juan de Miraflores, y Chorrillos, así como Callao y Ventanilla, entre otros, de las empresas Consorcio Vía, Machu Picchu Santo Cristo, El Rápido, Vipusa, Santa Rosa, ETUL4 y Los Loros.