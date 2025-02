Nicole Ramírez, la mejor deportista juvenil de escalada: «Las caídas forman parte del aprendizaje»

Con 16 años, la promesa nacional se ha consagrado como la mejor del país en la categoría juvenil y ahora busca representar al Perú

Tenía cuatro años cuando comenzó a trepar sobre las paredes de su casa. Fue así como su adrenalina en las alturas despertó prematuramente, junto a su elasticidad y flexibilidad corporal. Ahora Nicole Ramírez tiene 16 abriles, es considerada la mejor deportista juvenil del país en escalada, con proyección a convertirse en representante nacional en los futuros eventos internacionales.

Ella fue elegida como la mejor de los talleres de verano que el Proyecto Legado puso a disposición en su sede de Villa El Salvador, a través de las academias de escalada. Fue así como Nicole se ganó el derecho de participar en el “Pirqa Challenge”, considerado uno de los eventos más importantes del país, quedándose con en el primer puesto en la categoría juvenil.

“He visto los Juegos Panamericanos Lima 2019 por videos. Busqué un deporte para practicar porque me fascino ver la agilidad de los deportistas. Así encontré que existía un taller de Escalada y me fascinó ver personas que trepaban muros. Esa agilidad y coordinación me enamoró”, afirma.

Sin duda, la exponente apunta a convertirse en una profesional del deporte. La promesa peruana está convencida de repartir su tiempo entre sus futuras clases universitarias de biología y la escalada.

“Estudio y entreno. A pesar de estar apretada de tiempo, seguiré en el deporte, solo toca ajustar los tiempos”, agrega Nicole, quien vive en San Juan de Miraflores y diariamente se traslada en un bus hacia la sede Legado ubicada en Villa El Salvador, en donde se ubica el muro de escalada de la federación Deportiva Peruana de Escalada (FEDPE)

La ruta del muro tiene la dificultad adecuada, capaz de asegurar el entrenamiento riguroso de los deportistas. Está compuesto por una estructura metálica, paneles de plywood con fijaciones para presas, mide 9.76 metros de largo x 4.2 metros de alto. A esto se suma la zona de desplome especial con la que cuenta, para salvaguardar la integridad de los atletas de esta disciplina.

“En el inicio, uno puede sentirse frustrado por no conseguir una ruta, pero luego le encuentras sentido porque quieres lograr los pasos adecuados. Siento mucha felicidad cuanto esto último pasa. La escalada desarrolla tu agilidad, fuerza y te mantiene muy activo”, culmina Nicole, después de desajustarse las zapatillas especiales que utiliza y es denominada ‘Pie de gato’.