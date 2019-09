Nickelodeon latinoamérica se une al diseñador peruano Edward Venero

Por primera vez para crear la colección ¨sabor peruano¨

La propuesta formará parte de la edición 2019 de Lima Fashion Week

Tuítealo: @Fuetete se apoderá #LIFWEEK de la mano de Bob Esponja y @MundoNickLa

Bob Esponja está de cumpleaños. Ya son 20 años trayendo la mejor diversión a través de la pantalla de Nickelodeon a nivel mundial y, por eso, se ha convertido en el consentido de todos. Como parte de esta celebración, Nickelodeon Latinoamérica estableció una colaboración con el joven diseñador peruano Edward Venero para realizar la primera colección de moda inspirada en Bob Esponja en el Perú, que se presentará el próximo 9 de octubre en el Hotel Los Delfines de San Isidro, Lima.

Bob Esponja desde siempre ha sido motivo de inspiración para infinitas creaciones de artistas y diseñadores de moda. Por eso, en 2014 el prestigioso diseñador Jeremy Scott, director creativo de la marca Moschino sacó su primera colección inspirada en el personaje estrella de Nickelodeon. Su venta fue absoluta y tan rápido que otras marcas se interesaron en Bob Esponja. Así muchas marcas internacionales han tomado a Bob como inspiración para ropa no sólo de niños sino también de adultos.

En el 2017, Nickelodeon lanzó globalmente una hermosa campaña que se llamó “Spongebob Gold”. La colección fue Gold por el corazón inmenso y dorado de nuestro consentido Bob Esponja. Así ciudades como Londres, Rio de Janeiro, Medellín y Ciudad de México se convirtieron en las capitales de la moda Nickelodeon. Bobbey Abley, Christian Colorado, Malafacha, Leonardo Benites, Tities Sapoetra, Peter Jensen, Salar, Maria Francesca Pepe, Suecomma Bonnie y Bad Denim fueron los resposables de darle vida a Spongebob Gold, pero esto es sólo el inicio.

En 2019 es el turno de Lima y LIFWEEK será el escenario. “El origen de la colección es estimulante y atractivo. Me he incorporado a esta gran fiesta con ánimo festivo y un despliegue de prendas que formarán parte de la vida diaria de sus usuarios: chompas, polos, poleras, casacas, ropa interior y hasta ropa de baño. Hay en este enfoque un concepto esencial de lo que siempre he promovido: la moda es para vivirla, para hacerla parte de la realidad y del imaginario a la vez, es un territorio de creatividad atenta al bienestar de la gente, a su estado de ánimo, a su historia e identidad. Recuperar el placer del juego y el disfrute de los personajes de la infancia es parte de este proyecto. El nombre de la colección ¨Sabor Peruano¨, no es casual; su alusión a la gastronomía nacional actúa como un llamado a pensar en cómo nuestros valores se difunden en el mundo”, así lo destacó Edward Venero, quien tiene la responsabilidad de darle vida a lo que será la colección de moda de los 20 años de Bob Esponja.

VNRO explora los espacios de la interculturalidad desde lo cotidiano y lo lúdico. La colección es un fiel reflejo del Fondo de Bikini, un mundo lleno de aventuras que, en esta ocasión, se encuentra con los iconos peruanos del cuchimilco, la piedra de los doce ángulos, el perro peruano, la alpaca en una fusión que nos lleva a este horizonte tan actual donde lo local y lo global intercambian formas y sentidos, para llevar a cabo el espectáculo de la imaginación, donde todo se entrecruza, para generar nuevas realidades. Edward Venero crea con esta colección un mundo en que los actores son los signos peruanos que ingresan en el espacio de fantasía de Bob Esponja para contar nuevas historias.

Me gusta: Me gusta Cargando...