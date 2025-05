Nicaragua: El presidente Ortega dice que el Ejército es fundamental para garantizar la paz

Ejército de Nicaragua es garantía de la Paz para el Trabajo y el Desarrollo

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua destacó que el Ejército de Nicaragua es fundamental para garantizar la paz y el progreso de la nación.

Durante su mensaje al pueblo de Nicaragua, en el desarrollo del desfile militar Pueblo–Ejército, en homenaje a la Constitución de las Fuerzas Armadas, mencionó que es una institución vital que trabaja en función de todos los sectores de la sociedad nicaragüense.

“Y se lo digo a la gente que está en la pobreza, a la gente que es sector medio, a los que tienen buenos negocios, a los que tienen situación económica ya más elevada, a los que tienen más riqueza, a los grandes empresarios, a los inversionistas, se los digo a todos ellos: ¿Qué sería Nicaragua sin esa paz recuperada? Y la garantía de la paz en Nicaragua han sido y serán el pueblo con toda su consciencia y sus instituciones, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”, destacó.

Al respecto insistió que la organización en el campo de las instituciones armadas se hace en función para proteger la paz.

“Para defender la paz en Nicaragua, no para agredir a nadie y eso explica por qué el Ejército, nuestras fuerzas armadas, la Policía tienen muy buenas relaciones con la población, la población sabe que es la forma, de que juntos defendamos la paz. Pero está claro que cuando se cuenta ya con un Ejército sólido, con un Ejército muy bien preparado, muy bien disciplinado y leal con la patria, leal con el pueblo, entonces tenemos un Ejército que es garantía de la paz para el trabajo, garantía de la paz para la educación, garantía de la paz para la salud, garantía de la paz para las inversiones nacionales y extranjeras, garantía de la paz para el desarrollo de programas de salud, de programas de educación de creación de nuevas escuelas, estamos hablando de obras para la vida, garantizadas por el Ejército de Nicaragua”.

Dijo que por lo tanto “es importante que valoremos, ustedes que bien conocen la historia de nuestro país, que valoremos lo que significa la paz y lo que significan instituciones que son fundamentales para garantizar la paz. El Ejército es una organización fundamental para garantizar la paz, defender la soberanía del país, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, para cooperar en actividades productivas, acompañar en las actividades productivas a los campesinos”.

Destacó que se trata de un Ejército que no se desplaza “para matar, sino que es un Ejército que se desplaza para cooperar, para ayudar y darle seguridad lógicamente a la población junto con la Policía, de que no van a estar siendo víctimas de crímenes, de asesinatos, de robos, esa es la reflexión que nos tenemos que hacer todos hermanos nicaragüenses, valoremos lo que significa la paz y valoremos lo que significan estas instituciones, sin estas instituciones no habría paz en Nicaragua, no habría paz en Nicaragua”.

La paz ha fortalecido el progreso de Nicaragua

Resaltó todo el progreso que ha alcanzado Nicaragua, como “esa increíble obra que va con la carretera yendo en dirección hacia las intercepciones de Waspam y Bilwi, una carretera que no está construida con piedrín, sino que es una carretera construida con concreto, y los puentes que se está levantando a lo largo de esa carretera, puentes que nadie se podía imaginar ver alguna vez construidos, los hermanos de la Costa, eran hermanos marginados y fue la Revolución la que empezó a incorporarlos, el Gobierno Revolucionario en condiciones difíciles porque fueron condiciones de guerra después del Triunfo de la Revolución, pero el fíjense el valor de la paz, en la medida que fuimos instalando una nueva etapa de paz, desde el año 2007 hasta el año 2018”.

“Se fueron multiplicando las carreteras, los caminos, las viviendas, se fueron multiplicando las escuelas, los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales, se fue multiplicando el respaldo al campesino, la capacitación del campesino, para elevar la productividad de los granos básicos, para elevar la productividad en la ganadería, para elevar la productividad en la actividad porcina, en todas las actividades donde está el campesino produciendo”, agregó.

El Comandante Ortega, enfatizó que ese período de paz nos permitió concluir la carretera a San Carlos, “esa carretera que era una ilusión, era una promesa de todo el tiempo y la hicimos realidad esa carretera a San Carlos y luego empezamos a trabajar en la carretera hacia Bluefields, Laguna de Perlas, toda esa zona, que uniera el Pacífico y que permitiera más desarrollo económico a lo largo de esas zonas donde miles de familias campesinas trabajaban con las uñas, y ya con las carreteras podían llegar los programas, podrían llegar los insumos y podía facilitar el comercio, para trasladar mercadería, productos a Managua y para llevar también productos de Managua, primera vez en la historia de Nicaragua que se une esa zona del Caribe, la capital de la Región Autónoma del Caribe Sur, primera vez en la historia que se une por carretera, antes ya sabemos cuál era la ruta, o por avión con costo elevadísimos o por el río Rama, caro también el trasporte por El Rama y lento, porque no habían carreteras, no existían carreteras hacia la Costa del Caribe de Nicaragua, no existía, mucho menos que existieran estas carreteras y estos gigantescos puentes que estamos construyendo ya hacia la Costa del Caribe Norte”.

“Yo los veo los puentes y me resulta increíble son puentes de primera calidad, puentes de enormes extensiones y eso lógicamente lleva más vida, lleva más actividad económica, lleva educación, lleva salud porque permite instalar escuelas, instalar puestos de salud en esas comunidades, en esas zonas donde no se podía acceder sino era por tierra en largos trechos o pangas, porque en la Costa del Caribe hay cantidad de municipios, comunidades que están aisladas, y solo se puede llegar o por ríos o por mar, una verdadera Revolución en el transporte en beneficio de la economía, en beneficio de la salud, en beneficio de la educación”, resaltó.

Agregó que “hablo del Caribe porque nos honra a los nicaragüenses que estemos dando este paso extraordinario donde ya está bien avanzada la construcción de un gran hospital, allá en el Caribe, un hospital de primera línea y la pesca, animando la pesca en aquellas zonas del Caribe”.

“Y luego si recorremos la zona Central y del Pacífico cuenten las carreteras que se han construido que se construyeron y que incluso inauguramos algunas como el paso a desnivel en medio del golpismo, en el año 2018 aquí no se detuvo el trabajo, el golpismo, el terrorismo no lograron detener el espíritu del trabajo de los nicaragüenses y claro que hubo una sacudida, que entorpeció proyectos que pudieron haber caminado más rápido”, indicó.

Afirmó que tras haberse restablecido el orden, tras el intento fallido de golpe de Estado en 2018, en la que fue muy importante la combinación del Ejército de Nicaragua resguardando puntos estratégicos que eran tratados de destruir.

“Tenían como blanco los almacenes de medicamentos, los tenían como blancos para destruirlos y cubriendo puntos estratégicos el Ejército, librando la Policía una lucha heroica, porque cuando la condición que pusieron ahí, los que estaban al frente, los que estaban organizando y dirigiendo, era que la Policía no saliera, entonces dijimos nosotros: Bueno tal vez no quieren que la Policía salga para evitar, tienen temor y entonces no quieren que la Policía los vaya a agredir. Entonces está bien, que se quede la Policía en los cuarteles”, recordó.

Manifestó que tras la orden de mantener a la policía en sus cuarteles, estos empezaron a recibir ataques a diario.

“Todos los días, todos los días. Y la Policía en un acto de disciplina, cuando su deber era reaccionar y controlar a los que estaban atacando las estaciones de Policía todos los días. Al final no quedó más camino que decirle a la Policía que había que resguardar el orden, ya no se podía aguantar tanto crimen, no se podía permitir la destrucción de la economía, tenían trancada Centroamérica”, comentó.

“Porque eso lo manda la Constitución de cualquier país del mundo y ahí la Policía con la policía voluntaria rápidamente los despejaron los tranques y capturaron a los criminales, o a una parte de los criminales. Fueron meses difíciles que podían pensar muchos nicaragüenses ahora, vamos para atrás”, añadió.

“Y retomamos con fuerza el trabajo para recuperar la economía para estabilizar las actividades productivas y seguir construyendo carreteras, construyendo caminos y llegó el Covid y no nos detuvimos, seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando y la economía nicaragüense logró irse estabilizando y luego creciendo y hoy gracias a Dios somos una economía en crecimiento donde se multiplican las escuelas, los puestos de salud, los puestos de protección para las mujeres, es decir, los emprendimientos, la juventud, lanzada por todo lados en actividades de emprendimiento”, resaltó.

Dijo que hay alegría y esperanza en Nicaragua. “Y eso provoca amargura y envenena más a aquellos que quieren ver a Nicaragua destruida, son los que viven pidiendo de una vez que los yanquis destruyan las relaciones económicas con Nicaragua, pero Nicaragua tiene relaciones económicas con todo el mundo”.

Solidaridad con el pueblo de Nicaragua

Dijo que se han establecido económicas ahora con el país de mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad.

“La República Popular China y agradecemos a la República China su solidaridad con el pueblo nicaragüense”, expresó.

Asimismo agradeció la solidaridad de Venezuela, Cuba y los pueblos del Alba. “La cooperación y el intercambio que tenemos con otros países, otras naciones en toda nuestra América y las amenazas continuas de los europeos que se han convertido en instrumento”, sostuvo.

Golpismo enemigo de los pobres

Al respecto comentó que el golpismo y el terrorismo no lograron detener el espíritu de trabajo de los nicaragüenses.

“Y claro que hubo una sacudida que entorpeció proyectos que pudiese haber caminado más rápido, porque el golpismo, el terrorismo son enemigos de los pobres, no quieren escuelas para los pobres, no quieren salud para los pobres, no quieren alimentación para los pobres, todo lo quieren solamente para ellos y aquí tenemos una práctica revolucionaria, cristiana, que es la solidaridad”, resaltó.

Afirmó que esa solidaridad es un principio cristiano que manda a amar los unos a los otros como se ama uno mismo.

“Y la cantidad de viviendas que hemos venido construyendo desde el 2007 hasta esta fecha y seguimos construyendo y se construirán miles de viviendas con la cooperación de la hermana República Popular China. Y seguiremos construyendo también miles de viviendas con los recursos del Estado nicaragüense, combinando con las alcaldías, el Programa Bismarck Martínez”, mencionó.

Intentaron destruir la paz

Dijo a los nicaragüenses que lo que permitió avanzar tanto fue precisamente la paz. “¿Qué es lo que intentó destruir lo que estábamos construyendo? Porque destruyeron, ellos siempre han sido destructores”, expuso.

Recordó que en los años 80 el terrorismo minó los puertos, destruyó centros de almacenamiento de petróleo.

“Lo que han hecho, lo que ha pasado en Cuba ahora, un accidente, pues aquí fue provocado por la CIA, los agentes de la CIA colocaron bombas ahí para provocar ese incendio y que nos quedásemos sin petróleo”, resaltó.

Se preguntó además lo que hubiese pasado si no se hubiera detenido la arremetida terrorista.

“Nicaragua estaría en estos momentos en guerra, destruida, pero no podíamos permitir. Se restauró el orden como debía restaurarse. Y al restaurarse el orden, al desaparecer los tranques donde asesinaban a mujeres, niños, hombres, policías, no policías, donde los quemaban, donde los garroteaban, los torturaban, no podíamos permitir que continuaran con esos actos de barbarie, con el aplauso de la oligarquía”, refirió.

Añadió que la oligarquía hasta ese momento había estado caminando en una gran alianza con el Gobierno y trabajadores “sencillamente cuando se trató de ajustar el salario y los ingresos de la seguridad social, lo que significaba tocarle la bolsa a los ricos, a los capitalistas, entonces ahí rompieron y se lanzaron en planes que ya venían premeditados, en presiones y amenazas que tenían del gobierno yanqui, que si no rompían la alianza con el Gobierno sandinista les iban a aplicar las sanciones”.

Expuso que muchos de estos empresarios que se lanzaron en contra del Gobierno tras haber estado en alianza, con muy buenas relaciones, se vieron obligados a hacerlos bajo presión.

“Porque los yanquis les amenazaron con congelarlos los fondos que tenían allá en los Estados Unidos y por lo tanto destruirles sus empresas y sus negocios. Llegaron al extremo de amenazarlos también con no permitir que hijos de muchos de estos empresarios que estudiaron o estudian en los Estados Unidos, ellos no iban a permitir que siguieran estudiando y los iban a expulsar de los Estados Unidos, o sea una actitud totalmente criminal y cobarde de parte de los yanquis”, afirmó.

Fuente: Agencia Nodal | El 19 Digital