Mundial Rusia 2018: canción oficial de la Copa del Mundo

Live It Up’ es interpretado por Nicky Jam con Will Smith y Era Isterefi.

La FIFA puso a disposición de la afición mundial la canción oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018. El tema Live It Up’ es interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Isterefi.

Descubre ahora la música que nos acompañará durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. La canción oficial del torneo es ‘Live It Up’ interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Isterefi.

Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia.

Los aficionados que acudan a la final el 15 de julio podrán ver la interpretación de la canción en directo.

Escucha ya la canción y empieza a aprenderte la letra pues no pararás de oírla en las próximas semanas.

(Fuente: Andina)

