MTC publica proyecto de decreto para brindar servicio de transporte público en camionetas pick up en trochas carrozables

Esta iniciativa busca promover la movilidad rural en la Amazonía y zonas alto andinas. Se recibirán sugerencias de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía hasta 15 de setiembre.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha publicado el proyecto de decreto supremo que establece que en las vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada, o en aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre asfaltado se podrá brindar el servicio de transporte público mixto en vehículos de categoría vehicular N1 con carrocería pick up.

Esta iniciativa busca formalizar el servicio que actualmente se viene dando de manera informal. Por ello se modificará el Reglamento Nacional de Vehículos a fin de promover la movilidad rural en la Amazonía y zonas Alto Andinas, en el caso de rutas en las que no es posible, por geografía o el tipo de vía, el tránsito de vehículos automotores convencionales, y donde además no exista el servicio de transporte de personas autorizado.

De esa manera se busca facilitar el transporte de la ciudadanía a fin de fomentar las actividades económicas y sociales. La medida beneficiará a los usuarios porque les permitirá acceder al servicio de transporte público mixto en condiciones de mayor seguridad. Cabe anotar que la norma establece la prohibición de viajar en la tolva.

Conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 701-2022-MTC/01, publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 17 de agosto, se recibirán los comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general hasta el 15 de setiembre de 2022.

Las opiniones y comentarios deben ser remitidas al MTC con atención a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, ubicada en jirón Zorritos 1203, Cercado de Lima, o a la dirección electrónica dpntra@mtc.gob.pe.