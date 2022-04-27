MTC: conoce aquí las multas que se vienen aplicando a los ciclistas infractores

PNP está encargada de imponer sanciones que van desde los S/23 a S/368.

Desde el inicio de su aplicación en el país, el 16 de marzo pasado, las multas a los ciclistas infractores han generado malestar a varios de estos conductores al momento de ser sancionados por la Policía, ya sea por desconocimiento de la norma o por la falta de una cultura vial, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ese fue el caso de un ciclista que fue reducido, el 20 de abril último, por el Escuadrón Bicicleta de la Dirección de Tránsito de la PNP, en el Cercad de Lima, por negarse a recibir una multa por no respetar la luz roja del semáforo.

Estas agentes policiales patrullan en bicicleta diferentes puntos de la capital para verificar el cumplimento del reglamento de tránsito y para infraccionar a los ciclistas que violan la norma.

Si bien es cierto fue el 3 de marzo la fecha en que se dio inicio a la aplicación de multas educativas y preventivas, recién fue a partir del 16 de marzo en que estas sanciones se hicieron efectivas.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es importante que los ciclistas respeten siempre las señales de tránsito y no trasgredan las normas. En caso contrario, podrán ser sancionados con multas que van desde S/ 23 hasta S/ 368.

A continuación, indicamos las principales infracciones y conductas temerarias:

–Está penado manejar en estado de ebriedad. Se sancionará al conductor que tenga más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o por consumo de drogas con una multa de S/ 368 y, además, se retendrá la bicicleta.

–Manejar sin sistema de frenos y sin láminas de material retrorreflectante que permitan la visualización de la unidad de forma lateral ocasionará una multa de S/ 184.

–Está prohibido conducir de forma temeraria como manejar en vías no permitidas, adelantar vehículos por el lado derecho, conducir con una sola mano o sin agarrar el timón. La papeleta por ello es de S/ 92.

-A los que circulen con personas que no ocupen los asientos especialmente acondicionados para tal finalidad se les aplicará una multa de S/92.

–Manejar por la vereda acarrea una multa de S/ 23. Solo puedes manejar por esa vía cuando no exista ciclovía y se encuentre prohibida su circulación por la calzada. También se podrá circular por la vereda si se viaja con una persona menor de siete años, si quien conduce está embarazada o en condición de discapacidad. Eso sí, al manejar por la acera se debe ir despacio, a la velocidad de los peatones.

Los ciclistas deben contar con el equipamiento básico de seguridad. La bicicleta debe llevar láminas retrorreflectantes en los lados y tener luces delanteras y traseras.

Asimismo, el conductor tiene que usar obligatoriamente el casco durante todo el trayecto y llevar prendas retro-reflectantes en la noche.

En junio de 2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición de la ciudadanía el Manual para Ciclistas del Perú, que tiene como objetivo promover el cambio de los patrones de desplazamiento y fomentar el uso del vehículo de dos ruedas en condiciones de seguridad para los ciclistas.

Fuente: Agencia Andina