MML se suma a la vacunación de niños y niñas contra el COVID-19

Comuna limeña cuenta con los vacunatorios del Parque de la Exposición y Sisol Amancaes; horario de atención es de lunes a domingo.

A través de Sisol Salud, la Municipalidad de Lima se suma al proceso de vacunación de los niños de 5 a 11 años, en el marco del Plan de Vacunación Nacional contra el COVID-19, liderado por el Ministerio de Salud. De acuerdo a lo establecido con el ente rector, el grupo inicial son los niños de 10 a 11 años.

Según la Resolución Ministerial N.° 809-2021 del Minsa, en este primer grupo, están considerados además los niños mayores de 5 años con síndrome de Down, enfermedades raras y huérfanas, trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas en espera o con trasplantes de órganos, pacientes oncológicos, con obesidad, diabetes, artritis reumatoide y psoriasis, hemodiálisis y enfermedades crónicas; también las personas con TBC y VIH.

Los asistentes deberán llevar doble mascarilla y presentar el DNI del menor y del adulto responsable. En el vacunatorio del Parque de la Exposición (Av. 28 de Julio, puerta 1) la atención de lunes a viernes, los domingos es de 7 a.m. 7 p.m.; y los sábados de 7 a.m. a 9 p.m. Asimismo, en el punto de vacunación en Sisol Amancaes (Av. Prolongación Flor de Amancaes 1377, Rímac) se atiende de lunes a domingo, de 7 a.m. a 7 p.m.

Lineamientos para la vacunación

Solo podrán vacunarse los menores que en las últimas dos semanas no presenten síntomas de COVID-19. De igual forma, los niños que no tuvieron contacto con alguien que dio positivo al virus en el mismo periodo. Los menores que tuvieron COVID-19 y no necesitaron oxígeno ni hospitalización se pueden vacunar 14 días después de haber pasado el período de aislamiento. Quienes sí necesitaron oxígeno u hospitalización se pueden vacunar 90 días después del alta.

La comuna limeña cuenta con una ambulancia de Sisol Salud con paramédicos para atención prehospitalaria, ante cualquier reacción adversa o emergencia que se presente; de ser necesario, trasladará al paciente al hospital más cercano. Además, el equipo de deportes del municipio capitalino realizará dinámicas de ejercicios para los niños que lleguen al vacunatorio del Parque de la Exposición.

Apoyo en Centros Educativos del Cercado

Además la comuna limeña apoya en la vacunación en centros educativos Hipólito Unanue y Nuestra Señora Monserrat, del Cercado de Lima. El trabajo realizado en un trabajo articulado con el Minsa y la Ugel 03 por un retorno seguro a clases, incluye la desinfección y limpieza de estos colegios. Asimismo, se viene brindando apoyo en seguridad a cargo del serenazgo de Lima. En estos puntos, la atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 2 p.m.