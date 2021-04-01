20.5 C
MML elabora informe de evaluación de riesgos de la zona de reglamentación especial de Los Pantanos de Villa

La Municipalidad de Lima elabora el informe de evaluación de riesgo de la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa (ZRE PV), con el fin de proponer medidas de prevención y reducción de riesgos.

El desarrollo de este documento está a cargo del personal técnico del área de gestión del riesgo de desastres de la comuna limeña, con asistencia técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), y su resultado incluye la identificación y caracterización de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades y la determinación de los niveles de riesgo.

El área intervenida comprende la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa (ZRE PV), que fue aprobada mediante la Ordenanza N.° 2264-2020-MML, abarcando el humedal del mismo nombre y el entorno territorial que ejerce influencia sobre sus procesos ecológicos, correspondiente a los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

Encuesta Gestión del Riesgo de desastre 21

De acuerdo con la investigación realizada para esta evaluación, se han considerado los peligros de sismo, tsunami y licuación de suelos. Además, como parte del análisis de la vulnerabilidad, el estudio recoge información de los aspectos sociales, económicos y ambientales de la población, viviendas y el entorno territorial a través del llenado de encuestas, las cuales fueron trabajadas con apoyo de la Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa (Prohvilla).

Para esta labor se cuenta con la intervención de diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad de Lima, de los equipos técnicos de las áreas de gestión del riesgo de desastres de los gobiernos locales del área involucrada y la participación constante de la población.

