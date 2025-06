Misión de la OCDE brindará asistencia para cumplimiento de los estándares internacionales para combatir las prácticas tributarias perniciosa

El lunes se inician reuniones que buscan brindar asistencia técnica a los congresistas y autoridades públicas sobre las obligaciones adquiridas por el Perú.

La Misión del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegó a Perú este fin de semana, y sostendrá una serie de reuniones con representantes del sector público y privado para exponer los estándares internacionales para combatir las prácticas tributarias perniciosas.

La coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es muy importante para el cumplimiento de los estándares y compromisos internacionales asumidos por el Perú. Por ello, el Centro de Política y Administración Tributaria buscará brindar asistencia técnica a los congresistas y autoridades públicas sobre las obligaciones adquiridas por el Perú al convertirse en miembro del Marco Inclusivo sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), informó Ana Rodríguez-Calderón, analista de Política Tributaria del Centro de Política y Administración Tributaria, y miembro de la Misión de la OCDE.

Este lunes 11 de julio, la Misión llevará a cabo reuniones con congresistas de diversas bancadas, entre ellos, miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y de la Comisión Especial de la OCDE del Congreso de la República. “La idea es informar sobre las obligaciones que adquirió Perú; informar qué es el Marco Inclusivo sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS); y, explicarles los estándares internacionales que existen en relación a las zonas con beneficios tributarios y aduanero que aplican los más de 130 países que participan, e informarles cuales son los aspectos que podrían no estar completamente alineados con el estándar internacional”, refirió Ana Rodríguez-Calderón.

Cabe recordar que el Marco Inclusivo del Proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) fue impulsado por la OCDE y el G20, y está conformado por 141 países miembros, entre los cuales se encuentra el Perú desde el año 2017, con el objetivo de trabajar en conjunto en medidas para prevenir la evasión y la elusión fiscal.

Asimismo, se expondrá a los congresistas algunos elementos identificados sobre el régimen de la Zona Franca de Tacna – ZOFRATACNA, que no están alineados a los estándares internacionales. “El régimen de ZOFRATACNA está dentro del alcance de estudio del Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas, cuando el Perú se convirtió en miembro en el 2017 se realizó una revisión del régimen y se determinó, en ese momento, que no existía ningún elemento que fuera considerado potencialmente pernicioso; sin embargo, en el 2019, identificamos que se realizaron cambios normativos que no están completamente alineados”, explicó.

Asistencia técnica

Los siguientes días, 12 y 13 de julio, la misión de la OCDE desarrollará talleres dirigidos a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), a fin de brindarles capacitación, principalmente en temas de tributación internacional, como: (i) lo referido a la Acción 5 del Plan BEPS, que se concentra en los regímenes preferenciales fiscales que existen alrededor del mundo; y, (ii) el enfoque de los dos pilares, aprobado en octubre del año pasado, que aborda los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, dado que en la actualidad los negocios no necesariamente se llevan a cabo de manera presencial, y que han surgido como resultado de la globalización y el desarrollo de tecnologías.

La Misión del Foro se reunirá también con representantes del sector privado, de la ZOFRATACNA, para exponerles las implicancias de los regímenes tributarios que ofrecen un tratamiento preferencial, y las consecuencias de que exoneraciones o tasas reducidas se traslade a otras zonas distintas a las beneficiadas.

Cabe recordar que, en noviembre del 2012, el Perú presentó su solicitud de incorporación a la OCDE, y el Consejo Ministerial de esta organización acordó, en abril de 2014, invitar al Perú para participar en el “Programa País”, mecanismo que encaminó al país en el cumplimiento de los estándares y prácticas internacionales. El pasado 10 de junio del 2022, nuestro país inició el proceso de adhesión con la adopción de la Hoja de Ruta, documento que establece los términos y el proceso que debe seguir el país para su adhesión a la OCDE.