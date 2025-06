Minsa recomienda para Navidad: Mantenga la burbuja social y use doble mascarilla

Por Navidad y Año Nuevo, las personas están planeando reunirse con sus familias para compartir una cena y otras actividades, ante ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda mantener la burbuja social y el uso de doble mascarilla o una KN95 en todo momento.

“Yo me voy a reunir solo con los miembros de mi hogar, no con familiares que no viven conmigo, porque puedo llevar el virus a casa, por eso, nadie extraño puede entrar a mi hogar”, aconsejó el médico infectólogo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiesp) del Minsa, Salomón Durand.

El especialista aconsejó a las familias que, además de cumplir estrictamente las medidas de prevención, tengan un pulsioxímetro y termómetro en el botiquín de la vivienda, en caso un integrante del hogar presente síntomas de la covid-19.

Mantener la burbuja social y el uso de doble mascarilla es crucial en celebraciones de fin de año

“Lo que deben tener todas las familias en sus casas es un pulsioxímetro y termómetro, eso sería usado si algún miembro del hogar tiene la sospecha de la covid-19”, dijo Durand.

Cabe mencionar que los días 24 y 31 de diciembre, el toque de queda será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m.

Evitar automedicarse

Por otro lado, Salomón Durand invocó a las familias que eviten automedicarse porque aquello supone un riesgo a la salud.

“No debemos buscar consulta fuera de un establecimiento de salud. Muchos de los servicios de consulta son telefónicos, sino puedo acudir a un establecimiento, puedo llamar a un servicio de ayuda médica”, indicó el médico.

Asimismo, en el caso de pacientes con la covid-19, es más riesgoso automedicarse o seguir recetas que son compartidas por las redes sociales o por familiares y amigos. “No debo consumir tal medicamento porque mi amigo me lo dijo, eso es peligroso, tampoco hacer caso a lo que circula en Facebook u otra red social”, precisó Durand.

Finalmente, el médico aconsejó a las personas que ante la variante ómicron acudan por su dosis de refuerzo, la cual es necesaria para estar más protegidos.

Fuente: Agencia Andina