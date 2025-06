Minsa realiza el primer trasplante de córneas en el Hospital Regional de Ayacucho

Dos pacientes de 12 y 44 años recuperarán la vista gracias a la donación de tejidos

En el marco del Día de la Medicina Peruana y en su 87º aniversario, el Ministerio de Salud (Minsa) marcó un hito histórico en la región Ayacucho al realizar el primer trasplante de córneas en el Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena”.

El ministro de Salud, Jorge López Peña, supervisó el procedimiento que estuvo a cargo de los profesionales del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Minsa y del Hospital Regional de Ayacucho. Destacó que este primer trasplante de córneas es histórico, pues es un gran paso en materia de trasplantes de órganos y tejidos.

“Es algo histórico, es un hito que estamos marcando gracias al empeño que han puesto las autoridades. Felicitaciones a los médicos que han logrado que sus hospitales puedan hacer trasplantes. Hay que sensibilizar a la población sobre la importancia de donar órganos. Desde el Minsa trabajamos en ello para contribuir a la cultura de donación y salvar muchas vidas”, expresó el ministro.

Gracias a las gestiones del INO y de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa se logró obtener un donante de córneas para dos pacientes, una adolescente de 12 años y un adulto de 44 años, quienes fueron los primeros trasplantados en Ayacucho y de esta manera recuperarán la vista y mejorarán su calidad de vida.

Es importante recordar que el Minsa, a través de la Digdot, promueve la donación de órganos y tejidos en todas las regiones del país con campañas de sensibilización sobre la importancia de este gesto de amor.

Según cifras de la Digdot, hasta la fecha, los familiares de 31 personas con diagnóstico de muerte encefálica permitieron salvar la vida de 110 pacientes en lista de espera.

El ministro Jorge López recalcó que la razón de los institutos del Minsa es formar a los médicos en este tipo de procedimientos para descentralizar la salud en todos los aspectos. Por ello, para el próximo año se proyecta que la región Ayacucho realice trasplantes de órganos.

Por su parte, el titular de la Digdot, Juan Almeyda Alcántara, señaló que gracias a la donación de órganos y tejidos se vienen salvando vidas y se podrían salvar muchas más si contáramos con más donantes, ya que actualmente existe una lista de espera de más de 5000 pacientes.

“Si la familia del donante no hubiera permitido la donación de órganos y tejidos de su familiar, no hubiéramos podido hacer este primer trasplante, por eso es importante recordar que donar órganos salva vidas y cambia la vida de las personas, queremos que esto se replique en otras regiones, para ello es vital encontrar donantes porque sin ellos no hay trasplantes”, manifestó Juan Almeyda.

Tras supervisar el trasplante de córneas, el ministro Jorge López también visitó el Banco de Sangre del Hospital Regional de Ayacucho y participó de un pasacalle alusivo a la importancia de la donación de órganos y tejidos, que se realizó en la plaza central de Huamanga.

Reconocimiento a Hospital Regional

En presencia de las autoridades de salud de Ayacucho, el ministro de Salud entregó la Resolución Ministerial N° 789-2022/MINSA que acredita al Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” como Establecimiento de Salud Donador-Trasplantador de Córneas por un periodo de tres años.

“Hemos traído la resolución del Minsa que le da la categoría de hospital trasplantador, además, estamos coordinando para que se implemente una unidad de procura y de esta manera no solo se haga el trasplante de córnea sino también trasplantes renales en un futuro”, concluyó el ministro.