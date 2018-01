Minsa, pide a médicos del sector no perder cercanía con pacientes

Titular del sector se reencontró con pequeño a quien trataba hace un año.

“Mi mensaje para todos los pediatras del Perú es aplicar la ciencia, ternura y fe”, indicó.

Una de las primeras personas en saludar al ministro Dr. Abel Salinas Rivas luego de conocerse su designación como titular del sector, fue Wilder Quinte Mina. Se trata de un pequeño de 13 años de edad, quien hace un año fue paciente del ministro en una clínica local y con el cual se reencontró hoy en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSN-Breña), donde se viene tratando.

A través del whatsapp, Wilder le mandó un cálido saludo, que el ministro reconoció hoy con una visita a su habitación en el INSN Breña. “Somos amigos y nos seguimos comunicando”, indicó el ministro.

Wilder manifestó que le guarda mucho cariño al ministro Salinas porque tuvo mucha paciencia cuando fue su doctor, “me dio mucha esperanza de vida cuando la necesitaba”.

El ministro aprovechó este momento para pedir a los médicos a no perder la cercanía con sus pacientes. “Los médicos nos preparamos para aplicar la ciencia, pero esta no es suficiente. Siempre debe darse la combinación de ciencia, ternura y fe. Como Wilder, nunca debemos perder la fe. Recuerdo que cuando lo veía todas las mañanas y le preguntaba cómo estaba, me respondía: ‘con fe’. Ciencia, ternura y fe, ese es mi mensaje para todos los pediatras del Perú”, señaló.

Asimismo, a través de la madre de Wilder, María Mina Escobar, pidió a los familiares brindar el suficiente soporte emocional a sus parientes para lograr su recuperación.

Wilder es natural de Huancayo, llegó a Lima hace un año para ser tratado por problemas respiratorios, siendo su diagnóstico miopatía mitocondrial. Se trata de una enfermedad genética no muy común que afecta el sistema muscular de los pacientes. Actualmente, depende de una máquina de oxígeno, pues se está tratando de neumonía, que es una complicación de la enfermedad principal.

El pequeño agradeció la visita del titular del sector y le transmitió en palabras sencillas lo feliz que se sintió al enterarse de su nombramiento. “Gracias por la visita, lo esperaba, y estoy feliz de que usted sea el nuevo ministro”, dijo. Palabras que emocionaron al Dr. Abel Salinas

