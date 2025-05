Minsa continúa acercando las vacunas del esquema regular y la covid-19 en este feriado largo

Se han instalado puntos itinerantes y las brigadas de vacunación se desplazan en todo el país para proteger a la población

Durante este feriado largo, el Ministerio de Salud (Minsa) está garantizando la continuidad de la vacunación contra la covid-19 y del esquema regular para toda la población, para lo cual ha instalado diversos puntos itinerantes y desplazado distintas brigadas para que lleguen con las vacunas casa por casa.

Desde el óvalo de Santa Anita, la Lic. María Elena Martínez, directora de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa resaltó que muchas personas están acudiendo a los centros de vacunación y desde el Minsa la vacunación está asegurada, pues aún las personas siguen falleciendo por la covid-19.

“Debemos señalar que si solo tenemos las dos dosis contra la covid-19, estas solo nos han protegido de la tercera y cuarta ola, pero hoy estamos enfrentando una quinta ola por lo que tenemos que estar protegidos con la tercera y cuarta dosis. Para ello, el Minsa sigue desplegando las brigadas de vacunación para acercar las vacunas a la población”, aseveró Martínez Barrera durante el acompañamiento en esta jornada de vacunación.

La directora de Inmunizaciones informó que desde las 8 a. m. están atendiendo los diversos puntos itinerantes como son Sinchi Roca, Campo de Marte, Bellavista (Callao), Atocongo, mercado central, entre otros. Comentó que en estos cuatro días de feriado largo se seguirá vacunando y desplegando a las brigadas por todo el país.

“Entre ayer y de lo que va de este viernes, se vienen aplicando 20 000 vacunas entre 3 y 4 dosis, entonces la población sí se está vacunando. Debemos recordar que la covid-19 no se ha ido, estamos en una quinta ola, y quienes llegan a hospitalización es porque no han completado sus dosis. No debemos relajar las medidas de protección, debemos usar la mascarilla en el transporte público y en lugares con alta aglomeración, además del lavado de manos”, indicó.

El Minsa recuerda que los puntos de vacunación y diagnóstico contra la covid-19 continuarán atendiendo durante este feriado largo en el horario general de 8 a. m. a 5 p. m. en Lima Metropolitana. Asimismo, las áreas críticas y de emergencia de los establecimientos de salud y los hospitales mantendrán la atención al público.

Puntos itinerantes



DIRIS CENTRO:

Sábado 10 de diciembre de 8 a. m a 1 p. m.

San Juan de Lurigancho (mercado Valle Sagrado de Canto Grande y policlínico municipal); Surquillo (mercado y mall de Surquillo); mercado de Magdalena, La Rambla (Breña) y en calle Tarata en Miraflores.

Domingo 11 de diciembre de 8 a. m a 1 p. m.

Cercado de Lima (C.C. Las Malvinas y Barrio Chino); San Juan de Lurigancho (mercado Valle Sagrado de Canto Grande; Surquillo (mercado y mall de Surquillo) y mercado de Magdalena

DIRIS SUR:

Sábado 10 de diciembre de 8 a. m a 1 p. m.

San Juan de Miraflores (terminal terrestre) y en Lurín se destinarán se destinarán 5 brigadas para el barrido de vacunación para el Centro de Salud Villa Alejando y 10 brigadas para el Centro Materno Infantil Lurín.

DIRIS NORTE:

Viernes 9 de diciembre de 8 a. m. a 5 p. m.

Independencia (Estación Naranjal del Metropolitano) y la Municipalidad de Los Olivos

Viernes 9 de diciembre de 8 a. m. a 6 p. m.

Independencia (Mercado Central Fevacel y Terminal Terrestre Plaza Norte); Los Olivos (Mercados Conzac y Productores); San Martín de Porres (Mercado Unicachi Pro); Puente Piedra (Mercado Huamantanga), Mall Plaza de Comas y Hospital Municipal de Los Olivos.

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 8 a. m a 8 p. m.

Independencia (Estación Naranjal del Metropolitano) y la Municipalidad de Los Olivos

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 8 a. m a 6 p. m.

Independencia (Mercado Central Fevacel y Terminal Terrestre Plaza Norte); Los Olivos (Mercado Productores); San Martín de Porres (Mercado Unicachi Pro); Puente Piedra (Mercado Huamantanga) y Mall Plaza de Comas.

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 9 a. m a 9 p. m.

Real Plaza Pro en San Martín de Porres

DIRIS ESTE:

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 9 a. m. a 6 p. m.

Real Plaza Puruchuco en Ate

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 8 a. m. a 2 p. m.

Mercado La Arenera en Huaycán y en Jicamarca se realizará barrido casa por casa

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 9 a. m. a 1 p. m.

Metro La Molina; óvalo Santa Anita y Puente Nuevo en El Agustino.