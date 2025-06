Ministro Vicente Romero: «La Policía Nacional garantizará la seguridad de todas y todos los ciudadanos por igual»

El titular del Mininter exhortó nuevamente a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica. En la mañana, más de mil policías reentrenaron recibieron un reentrenamiento en control de multitudes.

Ante las próximas movilizaciones sociales anunciadas para la ciudad de Lima, el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, aseguró esta tarde que la Policía Nacional del Perú (PNP) garantizará la seguridad de todas y todos los ciudadanos sin distinción alguna, sean manifestantes que ejercen su derecho a la protesta – de manera pacífica – o quienes decidan no sumarse a ninguna movilización.

En ese sentido, hizo un nuevo llamado a quienes marcharán este 19 de enero para que expresen su posición respetando los derechos de los demás, así como la propiedad pública y privada. Para ello, dijo, las fuerzas del orden están facultadas dentro del marco constitucional para emplear las medidas necesarias, a fin de proteger la vida y salvaguardar el orden público. Asimismo, pidió a la ciudadanía en general mantener la tranquilidad, y tener plena confianza en que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están atentas para defender la democracia”.

“A los que van a las protestas mi recomendación va en el sentido de que cumplan la ley, cumplan las medidas de seguridad que se están adoptando. No queremos más muertos, no queremos más heridos, basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú, no queremos más dolor”, aseveró Romero Fernández luego del Consejo de Ministros.

Despliegue policial

Anoche, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Víctor Zanabria, anunció que un total de 9600 efectivos garantizará el orden interno y resguardarán las entidades públicas y privadas durante las movilizaciones a realizarse mañana.

Cabe precisar que, parte de este contingente policial fue reforzado con 1120 agentes de las diferentes direcciones y comisarías de la Región Policial Lima, quienes este miércoles recibieron un reentrenamiento de reconocimiento y acondicionamiento de equipos en el control de multitudes.

Esta acción se realizó en la Unidad Histórica de la Policía Montada El Potao, ubicada en el Rímac, donde este personal policial fue capacitado en técnicas de control de disturbios, con movimientos a pie firme, utilizando sus escudos antimotines de reglamento.

Los ejercicios estuvieron a cargo de 18 instructores en derechos humanos aplicados a la función policial del Grupo de Intervención Rápida, unidad élite de la División de Servicios Especiales de la PNP, quienes indicaron que estos 1120 efectivos tendrán la misión de resguardar entidades públicas como el Poder Judicial, Ministerio Público y el Congreso de la República.