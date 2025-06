Ministro Silva inauguró dos plantas de oxígeno para salvar vidas en Junín

Las dos máquinas producirán 146 metros cúbicos de oxígeno por hora para ayudar a los pacientes con Covid-19. Una de ellas fue gestionada por el Proyecto Legado y la otra por el gobierno regional.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, puso en funcionamiento dos modernas plantas de oxígeno en el Hospital Regional Docente Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, que beneficiarán a los pacientes con Covid-19 de la macro región centro.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) manifestó que estas plantas se suman al esfuerzo que realiza el personal médico de la Región Junín para salvar las vidas de las personas en la actual pandemia. Precisó que serán de gran ayuda para combatir la nueva ola del coronavirus. el fin de reducir la brecha de oxígeno y hacer frente a un eventual rebrote de la pandemia del COVID-19

“Definitivamente la salud es lo más importante que hay, sin salud no hay trabajo, sin trabajo no hay progreso y si no hay progreso no hay futuro. La salud hay que cuidarla, y este Gobierno está comprometido a cuidar la salud del pueblo. En el MTC nos comprometemos a seguir trabajando en bien de la región Junín, pues esta región se lo merece”, sostuvo Silva Villegas.

Dos plantas de oxígeno

Una de las plantas que se puso en funcionamiento en el hospital es la que gestionó el proyecto Legado, entidad adscrita al MTC. Se trata de una máquina tipo PSA importada de Francia que tiene capacidad para producir 36 metros cúbicos de oxígeno por hora, es decir podrá fabricar 860 metros cúbicos de oxígeno por día. Será de gran utilidad no solo para los pacientes de Huancayo, sino también de Chupaca, Concepción y Jauja.

Esta es la tercera planta de oxígeno que Legado instala en Junín, las dos primeras operan en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) de Pichanaqui y Chanchamayo, ambas producen hasta 576 metros cúbicos de oxígeno por día.

La segunda planta instalada en el hospital Daniel Alcides Carrión fue adquirida por el Gobierno Regional de Junín y tiene capacidad para producir 110 metros cúbicos de oxígeno por hora y puede abastecer 253 puntos de oxígeno en el hospital. También servirá para cubrir las necesidades en hemodiálisis, resonancia magnética, angiografía, sala de preparación pre operatorio y emergencias.

En la ceremonia de inauguración participaron, además del ministro Silva, el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela; el director ejecutivo del Proyecto Legado, Alberto Valenzuela; Danny Esteban, director regional de Salud de Junín; y la congresista Silvana Robles.