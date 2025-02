Ministro Serna: «Reajustes tienen el propósito de ordenar Beca 18»

Señaló que desde el Ministerio de Educación se impulsa la aprobación del proyecto de ley de ingreso a las universidades.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que los reajustes implementados en Beca 18 responden a la necesidad de ordenar el programa debido a que se detectaron irregularidades y que no cumplía su verdadera función de atender a jóvenes con talento académico y en condición de pobreza o vulnerabilidad social.



Serna dijo que el programa de asistencia educativa necesita un cambio cualitativo porque se identificó que tienen acceso a él muchos egresados de instituciones educativas privadas que no cumplen con los requisitos y que, incluso, presentaron datos sesgados.



“Tenemos que poner orden en Beca 18 y hacer los reajustes necesarios porque no está cumpliendo su objetivo de favorecer a los alumnos de estratos de pobreza y extrema pobreza, tiene que haber un cambio cualitativo para asegurar la continuidad del servicio a los jóvenes que aspiran a seguir estudios y verdaderamente necesitan del servicio que ofrece el Estado”, indicó.



Serna dijo que Beca 18 evalúa a quiénes beneficia, cuántas becas otorga, a dónde está orientado, si los beneficiarios van a la universidad pública o universidad privada y si en verdad cumplen con todos los requisitos que exige el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.



“La idea que tenemos sobre el programa es que atienda y dé continuidad a los jóvenes que egresan en el año, por ejemplo, si egresan este año deben ser atendidos para continuar la educación superior al siguiente año”, manifestó el titular del Minedu.



El ministro también señaló que su sector presentó un proyecto de ley que permitirá el ingreso libre a las universidades de 5 mil jóvenes con alto rendimiento académico y de escasos recursos, lo que incluye subvención, alimentación, estadía y todos los gastos que demandan los estudiantes por un periodo de cinco años. “La aprobación de la ley depende del Congreso”, sostuvo.