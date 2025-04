Ministro Sánchez: «Es lamentable que Congreso haya negado permiso de viaje a mandatario»

Para que reciba presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en México

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, consideró como lamentable que el pleno del Congreso haya negado el permiso para que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que se iba realizar en México.

Indicó que el Perú está demostrando en los hechos que refuerza su economía abierta e intenta llegar a más mercados internacionales, por lo que era importante que el mandatario pueda ejercer su competencia exclusiva en la conducción de la política exterior.

«Es muy lamentable la decisión del congreso de impedir, de obstaculizar, que el presidente no estará en México para recibir (la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico); se ha dicho que no es un tema protocolar, eso es un error, no es un fair play deportivo, no es ni siquiera un café, es recibir la presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, además con la presencia de observadores de otras economías», dijo en TVPerú.

Según el permiso solicitado ante el Parlamento Nacional el jefe del Estado debía participar en esta actividad el próximo 24 y 25 de noviembre, en México.

«El presidente (Castillo) iba a recibir esta responsabilidad, con reuniones a nivel presidencial y ministerial, nosotros como ministerio de Comercio Exterior en cada viaje que haya que hacer, están negociando, los equipos y negociadores y toda la institucionalidad está trabajando», refirió.

Asimismo, señaló que en breve se realizará el Gabinete Binacional Perú – Chile, luego otra actividad similar con Bolivia, mientras que el próximo año, en el mes de marzo, se efectuará con Brasil.

En otro momento, expresó su condolencias por las pérdidas irreparables de dos bomberos durante el accidente ocurrido en la víspera en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

«Tenemos que ser contundentes, porque errores de esa naturaleza cuando se tiene la tecnología y coordinación no pueden ocurrir (estos hechos), por lo tanto la investigación tiene que ser inmediata para identificar las responsabilidades y las fallas humanas», agregó.

Fuente: Agencia Andina