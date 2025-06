Ministro Juan Silva inauguró antena de telecomunicaciones 4G en Anguía, Chota

Más de cinco mil personas que viven en el distrito podrán acceder al servicio y mejorar la conectividad digital.

Más de cinco mil personas del distrito de Anguía, en la provincia de Chota, Cajamarca, accederán al servicio de Internet 4G, gracias a una antena de telecomunicaciones instalada tras las gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la empresa Bitel.

La infraestructura mejorará la conectividad digital en esta parte de la región. La inauguración de la misma contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

“No solo me preocupa las carreteras, sino también la conectividad digital, pues allí hay una gran brecha que debemos reducir. Me he reunido con la empresa Bitel para que nos apoye a solucionar el problema de la brecha digital en Anguía y en Cajamarca”, señaló el titular del MTC.

El ministro añadió que, el futuro del Perú está en manos de los niños y depende de los adultos entregar los recursos y oportunidades, como el Internet, para que los menores puedan mejorar su educación. “Ese es nuestro compromiso, sobre todo llevar Internet a los lugares más lejanos”, precisó.

Durante la reunión con los ciudadanos de Anguía, quienes se dieron cita en el colegio Arturo Osores Cabrera, Silva Villegas sostuvo que su sector trabajará para superar los problemas de infraestructura vial de ese distrito y pidió a la población hacerlo de manera conjunta.

“Voy a luchar para que se superen los problemas de Anguía. Tenemos que trabajar juntos. No vamos a mentirles, lo que se puede hacer se hará. No podemos solucionar de inmediato los problemas de más de 200 años, pero cuando uno quiere hacer las cosas, se hace, y esa es la voluntad de esta gestión: construir y mejorar los caminos”, sostuvo.