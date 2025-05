Ministro Huerta anuncia investigación por caso de coronel Harvey Colchado

El ministro del Interior, Willy Huerta, solicitó un informe al viceministro de Orden Interno con la finalidad de conocer todo lo concerniente al caso del coronel Harvey Colchado, tras la difusión de un memorando sobre el retiro del referido oficial de los cargos asignados.

Ratificó que Colchado se mantiene en la jefatura de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) y como coordinador general del equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Durante un operativo de destrucción de puentes ilegales en la frontera con Ecuador, el ministro indicó que Colchado continuará con sus labores normalmente, ello luego de que se dejara sin efecto su retiro que ocurrió «de manera inconsulta y sin poner de conocimiento de mi despacho».

«Sin autorización de mi despacho se ha producido esta situación, se pidió el informe al viceministro de Orden Interno a fin de que se informe de la situación y se establezcan las responsabilidades del caso. Mi despacho no tenía conocimiento de esta situación y por eso he dispuesto que se me informe al respecto», manifestó.

En ese sentido dijo que en el comunicado del Ministerio del Interior se señala que el Gobierno está fortaleciendo el apoyo a la labor de las fiscalías contra la corrupción y que este trabajo continuará «porque así se ha dispuesto».

«A la fecha se trabaja de manera proactiva, apoyando a la fiscalía contra la corrupción y esa es la misma disposición que dio el Presidente (Pedro Castillo), que colaboren y apoyen la labor de la fiscalía y estamos cumpliendo las disposiciones», aseguró.

Destrucción

Sobre las labores de intervención en la frontera con Ecuador, el ministro indicó que estas se realizan ante la migración irregular e ilegal por parte de extranjeros que ingresan a Perú.

«Hemos tomado acción al respecto y hemos tenido trabajos coordinados con Ecuador y hemos trabajado el operativo que son testigos, hemos destruido seis puentes y esta labor será constante y permanente», agregó.

Fuente: Agencia Andina